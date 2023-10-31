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Музей в Белгороде

Мастер-классы, викторины и VR: как и где пройдёт «Ночь искусств — 2023» в Белгороде

31 октября 2023, 07:02
Фото: 1MI
Музей в Белгороде

В Белгороде определились с программой «Ночи искусств — 2023»

3 ноября на многих культурных площадках региона в рамках Всероссийской акции вновь организуют творческие и познавательные мероприятия. Куда, на что и во сколько можно сходить в Белгороде в этот день — читайте в афише от Бел.Ру.

В этом году всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт накануне Дня народного единства. Девиз «ночи» — «Россия объединяет», она будет посвящена культурному единству регионов страны в прошлом и будущем.

В Белгородском историко-краеведческом музее с 16:00 до 21:00 предусмотрена программа, которая включает:

  • музейный марафон «Открой для себя Белгородчину», где участники узнают о героическом прошлом края, его культурных традициях и знаменитых уроженцах;
  • выставку «В единстве наше будущее» — здесь белгородцев ждёт увлекательный исторический лабиринт;
  • выставку «Казачество — щит Отечества» — участники смогут побывать на привале;
  • познавательную викторину на выставке «Знать и помнить», победители которой смогут совершить путешествие с помощью VR-очков в Белгород 1943 года;
  • творческие студии — в них пройдут встречи с художниками-реставраторами и сотрудниками музея, на которых они расскажут интересные факты из истории Белогорья, и участники смогут сами изготовить себе сувениры.

Участие в вышеперечисленных мероприятиях полностью бесплатное.

Белгородская филармония на «Ночь искусств» запланировала музыкальные мероприятия, лекции и мастер-классы. Программа расписана по часам:

  • В 17:00 пройдёт танцевальный мастер-класс «Все в пляс» и открытая репетиция Концертного оркестра духовых инструментов с главным дирижером Юрием Меркуловым;
  • В 17:30 — открытая репетиция ансамбля «Токаев-квинтет»;
  • В 18:00 — музыковед филармонии Любовь Безрукова проведёт лекцию «Противоречия русской музыки ХХ века»;
  • В 18:30 ведущая солистка филармонии, заслуженная артистка РФ Светлана Ломоносова проведёт в органном зале мастер-класс по вокалу;
  • В малом зале в 19:00 пройдёт трансляция оперы «Евгений Онегин» Чайковского в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»;
  • В 19:30 в органном зале пройдут сразу два концерта: концерт вокальной музыки и большой праздничный концерт ко Дню народного единства «Культурный код — Россия».
Ночь искусств в БелгородеНочь искусств в Белгороде
Ночь искусств в БелгородеНочь искусств в Белгороде
Ночь искусств в Белгороде
Фото: bel.cultreg.ru

Музей народной культуры помимо занятий и мастер-классов в рамках «Ночи искусств» предложит своим посетителям народные игры, квесты, интеллектуальные квизы и ночную экскурсию. Мероприятия пройдут с 16:00 до 20:30:

  • В 16:00 на мастер-классе «Солнечный конь» белгородцы смогут изготовить сувенир-оберег из текстиля;
  • В 16:00, 17:00 и 18:00 пройдут мастер-классы «Аромат домашнего тепла», где посетителей научат делать свечи из вощины;
  • С 16:00 до 17:00 состоится интерактивная программа «Народные игры для детей и взрослых»;
  • Мыло ручной работы смогут создать участники мастер-класса «Мыльная фантазия», который пройдёт с 16:00 до 18:00;
  • В течение трёх часов — с 16:00 до 19:00 в музее проведут «музейную бродилку» под названием «Маленькие истории уездного города»;
  • В 17:00 и 18:00 для гостей проведут два мастер-класса «Жар-птица», где можно изготовить сувенир в технике декупажа;
  • С 17:00 до 19:00 пройдёт интеллектуально-развлекательная игра «Культурный квиз»;
  • В 18:00, 19:00 и 20:00 — мастер-классы «Почерк художника»;
  • Ночная экскурсия под названием «С фонариком по уездному городу» пройдёт с 19:30 до 20:30.

Кроме того, в течение всей «Ночи искусств» белгородцы смогут свободно побывать на всех выставках и во всех экспозиционных залах музея. Все перечисленные мероприятия так же бесплатные.

Белгородская универсальная научная библиотека в «Ночь искусств» предлагает показ экскурсий по выставкам из Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу. Гости также смогут посмотреть театральную постановку по мотивам пьесы Николая Эрдмана «Один день Подсекальникова» от Студенческого театра малых форм VIP. А театральные миниатюры и пластические этюды покажут юные артисты актёрской студии «Молоко».

Для любителей фотографии в научной библиотеке проведут мастер-класс по фотоискусству. А для тех, кто увлекается литературой — в фойе будет книжно-иллюстративная выставка «Книга как произведение искусства» из редкого фонда библиотеки.

Мастер-класс по рисованию 3D-ручками и в технике эбру проведут специалисты Библиотечного молодёжного центра. Они же пригласят белгородцев в художественную мастерскую, на выставку открыток, плакатов и репродукций картин, а также проведут викторину.

Ночь искусств в БелгородеНочь искусств в Белгороде
Ночь искусств в БелгородеНочь искусств в Белгороде
Ночь искусств в Белгороде
Фото: bel.cultreg.ru

Центр народного творчества «Сокол» в эту пятницу тоже подготовил большую развлекательную программу со свободным входом:

  • В 16:00 покажут видеоверсию отчётного концерта «На крыльях вдохновения»;
  • В 17:00 проведут мастер-класс по белгородскому народному танцу «Белгородский пересек»;
  • Также в 17:00 гости смогут посетить театральное арт-кафе «Приют комедиантов» и лабораторию голоса «От Калинки до Ягоды-малинки»;
  • В 17:40 пройдёт ещё один мастер-класс, где будут учить танцам регионов России «Русь танцевальная», а в 18:20 — мастер-класс по казачьему народному танцу «Казацкая плясовая»;
  • В 19:00 белгородцев ожидает шоу-вечер «Вне формата».
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