Мастер-классы, викторины и VR: как и где пройдёт «Ночь искусств — 2023» в Белгороде

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В этом году всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт накануне Дня народного единства. Девиз «ночи» — «Россия объединяет», она будет посвящена культурному единству регионов страны в прошлом и будущем.
В Белгородском историко-краеведческом музее с 16:00 до 21:00 предусмотрена программа, которая включает:
Участие в вышеперечисленных мероприятиях полностью бесплатное.
Белгородская филармония на «Ночь искусств» запланировала музыкальные мероприятия, лекции и мастер-классы. Программа расписана по часам:
Музей народной культуры помимо занятий и мастер-классов в рамках «Ночи искусств» предложит своим посетителям народные игры, квесты, интеллектуальные квизы и ночную экскурсию. Мероприятия пройдут с 16:00 до 20:30:
Кроме того, в течение всей «Ночи искусств» белгородцы смогут свободно побывать на всех выставках и во всех экспозиционных залах музея. Все перечисленные мероприятия так же бесплатные.
Белгородская универсальная научная библиотека в «Ночь искусств» предлагает показ экскурсий по выставкам из Новой Третьяковской галереи на Крымском Валу. Гости также смогут посмотреть театральную постановку по мотивам пьесы Николая Эрдмана «Один день Подсекальникова» от Студенческого театра малых форм VIP. А театральные миниатюры и пластические этюды покажут юные артисты актёрской студии «Молоко».
Для любителей фотографии в научной библиотеке проведут мастер-класс по фотоискусству. А для тех, кто увлекается литературой — в фойе будет книжно-иллюстративная выставка «Книга как произведение искусства» из редкого фонда библиотеки.
Мастер-класс по рисованию 3D-ручками и в технике эбру проведут специалисты Библиотечного молодёжного центра. Они же пригласят белгородцев в художественную мастерскую, на выставку открыток, плакатов и репродукций картин, а также проведут викторину.
Центр народного творчества «Сокол» в эту пятницу тоже подготовил большую развлекательную программу со свободным входом: