Мастер-классы, викторины и VR: как и где пройдёт «Ночь искусств — 2023» в Белгороде

В Белгороде определились с программой «Ночи искусств — 2023»

3 ноября на многих культурных площадках региона в рамках Всероссийской акции вновь организуют творческие и познавательные мероприятия. Куда, на что и во сколько можно сходить в Белгороде в этот день — читайте в афише от Бел.Ру.

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