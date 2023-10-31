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К Новому году в Белгороде установят качели с подсветкой за 3 млн рублей

К Новому году в Белгороде установят качели с подсветкой за 3 млн рублей

31 октября 2023, 08:40
Фото: 1MI
В городе установят восемь качелей с подсветкой, которые будут использовать во время праздников и карнавалов. Поставить заказ просят до 31 декабря этого года. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

Заказчик — управление Белгорблагоустройства — просит исполнителя доставить восемь изделий для праздников и карнавалов. Изделия представляют из себя уличные качели с подсветкой. Все качели должны быть в хорошем состоянии, без дефектов и тёмных пятен. Крепление должно быть удобным, износостойким и безопасным.

Всего на эти нужды МБУ выделило 3 млн 187 тыс. рублей. Одни качели стоят порядка 398 500 рублей. Поставить качели просят до 31 декабря этого года.

Накануне в ходе аукциона определили поставщика. Им стал индивидуальный предприниматель Алексей Борисов. Основным видом его деятельности является розничная торговля по почте или по интернету. Зарегистрирована организация была 3 октября 2023 года.

Напомним, что вчера мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как Белгород планируется украсить к Новому году. Он рассказал о световых качелях, деревянной горке, сцене и торговых объектах.

Качели с подсветкойКачели с подсветкой
План качелей с подсветкойПлан качелей с подсветкой
Качели с подсветкой
Фото: сайт госзакупок
Световые качели, деревянная горка и каток: как украсят Белгород к Новому году
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#Качели#Новости Белгорода#Госзаказ#Белгород#Александра Склярова
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