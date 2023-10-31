К Новому году в Белгороде установят качели с подсветкой за 3 млн рублей

Заказчик — управление Белгорблагоустройства — просит исполнителя доставить восемь изделий для праздников и карнавалов. Изделия представляют из себя уличные качели с подсветкой. Все качели должны быть в хорошем состоянии, без дефектов и тёмных пятен. Крепление должно быть удобным, износостойким и безопасным.