К Новому году в Белгороде установят качели с подсветкой за 3 млн рублей

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Заказчик — управление Белгорблагоустройства — просит исполнителя доставить восемь изделий для праздников и карнавалов. Изделия представляют из себя уличные качели с подсветкой. Все качели должны быть в хорошем состоянии, без дефектов и тёмных пятен. Крепление должно быть удобным, износостойким и безопасным.
Всего на эти нужды МБУ выделило 3 млн 187 тыс. рублей. Одни качели стоят порядка 398 500 рублей. Поставить качели просят до 31 декабря этого года.
Накануне в ходе аукциона определили поставщика. Им стал индивидуальный предприниматель Алексей Борисов. Основным видом его деятельности является розничная торговля по почте или по интернету. Зарегистрирована организация была 3 октября 2023 года.
Напомним, что вчера мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал, как Белгород планируется украсить к Новому году. Он рассказал о световых качелях, деревянной горке, сцене и торговых объектах.