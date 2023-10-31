Деловая программа предстоящего Конгресса молодых ученых включает более 70 мероприятий

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Деловая программа конгресса включает свыше 70 мероприятий по следующим профильным блокам: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Пространство страны — пространство возможностей», «Пространство международного научно-технического сотрудничества», «Инструменты развития». Кроме того, в программу решено было добавить научно-образовательный трек «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса». Как сообщает vostokmedia.com, вся информация о предстоящем событии содержится на его официальном сайте — конгресс.наука.рф.
Согласно комментарию советника российского президента Антона Кобякова, вызовы, с которыми в последние годы сталкивается наша страна, спровоцировали поиск внутренних ресурсов для реализации множества задач развития общества и государства. Для решения таких приоритетных вопросов требуется обучать молодые кадры, расширять внутренний потенциал молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки — это тот источник развития страны, который поможет России достичь экономического процветания и защитить свои интересы. Кобяков заявил, что наша страна не находится в вакууме, наука — это коммуникация, которая позволяет строить максимально эффективную кооперацию в ключевых сферах: производственной, технологической, образовательной. Конгресс молодых ученых — пространство, которое, как космодром, служит для старта новых идей и инициатив, крайне важных для России в целом.
Конгресс молодых ученых — самое значимое событие Десятилетия науки и технологий в нашей стране, инициатором запуска которого в прошлом году стал российский президент. На конгрессе осуществляется обмен опытом среди представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров. Здесь имеют возможность взаимодействовать лидеры российской науки и молодые ученые, лауреаты конкурсов грантов, учащиеся из российских регионов и из-за границы.
Организацией Конгресса молодых ученых занимаются Фонд Росконгресс, Минобрнауки России и координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Как и годом ранее, информационным партнером мероприятия является медиахолдинг 1MI.