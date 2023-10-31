Деловая программа предстоящего Конгресса молодых ученых включает более 70 мероприятий

Согласно комментарию советника российского президента Антона Кобякова, вызовы, с которыми в последние годы сталкивается наша страна, спровоцировали поиск внутренних ресурсов для реализации множества задач развития общества и государства. Для решения таких приоритетных вопросов требуется обучать молодые кадры, расширять внутренний потенциал молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки — это тот источник развития страны, который поможет России достичь экономического процветания и защитить свои интересы. Кобяков заявил, что наша страна не находится в вакууме, наука — это коммуникация, которая позволяет строить максимально эффективную кооперацию в ключевых сферах: производственной, технологической, образовательной. Конгресс молодых ученых — пространство, которое, как космодром, служит для старта новых идей и инициатив, крайне важных для России в целом.