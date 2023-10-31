Брянские мусульмане подавили свой гнев и не стали искать евреев

Брянские кавказцы тоже выражали недовольство из-за гибнущих детей Палестины. Особенное возмущение у них вызвал ролик выходца из Дагестана, который сейчас проживает в Израиле. В видео он выступал за мир, но в то же время угрожал и рассуждал на тему, кто управляет миром.