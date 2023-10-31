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Брянские мусульмане подавили свой гнев и не стали искать евреев

Брянские мусульмане подавили свой гнев и не стали искать евреев

31 октября 2023, 08:20
Фото: 1MI
«Брянские новости» сообщили, что мусульмане, проживающие на территории Брянской области, сумели подавить свой гнев и дождались дополнительной информации. Журналисты отметили, что регион для мусульман давно уже стал второй родиной.

В воскресенье, 29 октября, в Махачкале местные жители прорвались на взлётно-посадочную полосу аэропорта, чтобы найти прилетевших из Тель-Авива граждан Израиля. Начались беспорядки, и муфтий Дагестана попросил жителей сохранять спокойствие и не выступать против евреев. Взять ситуацию под контроль получилось спустя несколько часов.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках, активное участие в которых принимали более 150 человек. 60 из них уже задержали.

Брянские кавказцы тоже выражали недовольство из-за гибнущих детей Палестины. Особенное возмущение у них вызвал ролик выходца из Дагестана, который сейчас проживает в Израиле. В видео он выступал за мир, но в то же время угрожал и рассуждал на тему, кто управляет миром.

Однако брянские мусульмане не стали спешить с публичными заявлениями, решили разобраться во всей ситуации и подождать дополнительной информации.

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#Брянская область#Белгород#Евреи#Александра Склярова#Массовые беспорядки в Дагестане#Дагестанцы ищут евреев
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