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Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде

Записываемся на кастинг: машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде

30 октября 2023, 11:40
Фото: Bel.ru

Машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде

Автомобиль с наклейкой-названием популярного американского порносайта заметили в Белгороде. Владелец транспортного средства «приглашает» на кастинг: возможно, это просто шутка.
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Поверх чёрной иномарки нанесли наклейку с логотипом известного агрегатора порно-роликов PornHub. Ниже добавили приписку «кастинг». Машину заметили в центре Белгорода.

Возможно, прямого отношения к порносайту автомобиль не имеет. Подобные наклейки продаются в онлайн-магазинах шутки ради. Прямой рекламой это также не является, но о существовании фильмов для взрослых как минимум напоминает.

Фото: Bel.ru

Замечали этот автомобиль и раньше. В полиции у редакции попросили фотографию машины для проверки, но проводилась ли она, мы не знаем. Для выяснения подробностей Бел.Ру направит в органы официальный запрос.

Отметим, что по закону к информации порнографического характера относится информация, представляемая в виде натуралистических изображений или описания половых органов человека и полового сношения.

Это не первый автомобиль «с приколом» в Белгороде. Этой зимой по городу курсировала машина с муляжом ракеты и надписью «На Вашингтон». Курсировал недолго: «Сарматмобиль» остановили гаишники.

«На Вашингтон» не долетела: «Сарматмобиль» остановила полиция Белгорода
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