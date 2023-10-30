Записываемся на кастинг: машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Поверх чёрной иномарки нанесли наклейку с логотипом известного агрегатора порно-роликов PornHub. Ниже добавили приписку «кастинг». Машину заметили в центре Белгорода.
Возможно, прямого отношения к порносайту автомобиль не имеет. Подобные наклейки продаются в онлайн-магазинах шутки ради. Прямой рекламой это также не является, но о существовании фильмов для взрослых как минимум напоминает.
Замечали этот автомобиль и раньше. В полиции у редакции попросили фотографию машины для проверки, но проводилась ли она, мы не знаем. Для выяснения подробностей Бел.Ру направит в органы официальный запрос.
Отметим, что по закону к информации порнографического характера относится информация, представляемая в виде натуралистических изображений или описания половых органов человека и полового сношения.
Это не первый автомобиль «с приколом» в Белгороде. Этой зимой по городу курсировала машина с муляжом ракеты и надписью «На Вашингтон». Курсировал недолго: «Сарматмобиль» остановили гаишники.