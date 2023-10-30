Вот такие не пироги: что еще белгородцам можно приготовить из тыквы?

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Сегодня интернет ещё один кладезь знаний, где можно найти много интересного. В том числе и для любителей побаловать себя чем-то вкусным. Редакция Бел.Ру просмотрела кулинарные сайты, чтобы найти не совсем обычные рецепты десертов с тыквой. Так что же можно приготовить?
Во-первых, можно попробовать сделать тыквенно-мандариновые блинчики. Рецепты таких блинов мало чем отличаются от обычных. Просто в тесто также добавляются хорошенько проваренный мандарин с запечённой тыквой, пропущенные через блендер. Как всегда, вариаций одного и того же блюда очень много на просторах всемирной паутины.
Что ещё? Айвово-тыквенный десерт с мёдом, виноградом и миндалём. Принцип тот же самый. Кусочки овоща сварить вместе с айвой, а потом пропустить через блендер с мёдом и орехами. Небольшой секрет от нашей журналистки: если айву почистить, порезать на кусочки и поместить в холодильник на пару часов, то она немного поменяет свой яблочно-терпкий вкус и приобретёт похожее на ананас послевкусие.
Можно приготовить также тыквенный мармелад или сделать пастилу. Для первой сладости понадобятся ещё лимоны, сахар и желатин, а для второй — любимое варенье. Советуют брать более густое. Рецепт домашнего мороженого из тыквы тоже звучит достаточно интересно:
На том же сайте есть ещё один заманчивый рецепт с использованием овоща. Крем-брюле. Автор сайта Lafoy пишет, что тыкву опять же нужно сварить до мягкой консистенции, перетереть яйца с сахаром, а потом медленно влить к ним почти закипевшие сливки с кардамоном. Главное — продолжая помешивать. Затем вмешать в смесь тыквенное пюре и разлить всё по формочкам, поместив в ёмкость с холодной водой, которую можно использовать для запекания в духовке. После запекания поместить в холодильник на ночь. Далее по классике — перед подачей использовать кухонную горелку для создания сладкой корочки. Ещё и вафли с тыквой оказались в списке популярных десертов. Тут всё то же, что и с блинами. Просто добавить в тесто подготовленное заранее пюре.
Тыквенная каша в руках «бывалых поваров» обрела новую жизнь и превратилась в сладкую запеканку. Принцип приготовления основы для блюда у них очень похож. Если для кого-то такая каша в воспоминаниях или на слуху существовала с пшённой крупой, то здесь её заменили на рис.
«Полёт кулинарной фантазии» предлагает довольно широкий выбор десертов и других блюд на любые вкус и цвет. Тыква с киви, кексы, чизкейки, «птичье молоко» с рыжим плодом, печенье, цукаты, слойки и даже хлеб.
Вот ещё несколько блюд из разных стран, в которых используется тыква. Хапама — армянская сладкая тыква с начинкой, которую традиционно подают на свадебном празднике как символ изобилия. Плод использую как раз в качестве горшочка для запекания, а часть мякоти нарезают для начинки. В смесь для фаршировки тыквы входит рис, который предварительно отваривают до полуготовности, а также измельчённые миндаль, яблоко, кизил, абрикос, сливы, чернослив, изюм и т. п. Иногда после запекания начинку поливают мёдом, посыпают корицей или сахаром.
А вот в Австрии делают масло из тыквенных семечек — но имеет тёмно-зелёную или почти чёрную окраску. Родиной такого масля является Штирия, поэтому часто его называют «штирийским». Из Африки пришло ещё одно весьма необычное блюдо. Тыквенный суп, в который добавляется также шея ягнёнка, фасоль, лавровый лист, тимьян, кардамон, куркума, тмин, кинза перец чили, морковь и зелёные бананы.
Хоть в России Хеллоуин и не числится в календаре официальным праздником, всё равно находятся люди, которые всё же отмечают этот день. Как раз для таких любителей костюмированных мероприятий и весёлых праздников журналисты из Бел.Ру провели исследование модных тенденций и собрали лучшие идеи костюмов на Хеллоуин 2023 года. А для любителей раритетов и «пощекотать нервишки» редакция Бел.Ру создавала список фильмов к к Хеллоуину.