Вот такие не пироги: что еще белгородцам можно приготовить из тыквы?

На том же сайте есть ещё один заманчивый рецепт с использованием овоща. Крем-брюле. Автор сайта Lafoy пишет, что тыкву опять же нужно сварить до мягкой консистенции, перетереть яйца с сахаром, а потом медленно влить к ним почти закипевшие сливки с кардамоном. Главное — продолжая помешивать. Затем вмешать в смесь тыквенное пюре и разлить всё по формочкам, поместив в ёмкость с холодной водой, которую можно использовать для запекания в духовке. После запекания поместить в холодильник на ночь. Далее по классике — перед подачей использовать кухонную горелку для создания сладкой корочки. Ещё и вафли с тыквой оказались в списке популярных десертов. Тут всё то же, что и с блинами. Просто добавить в тесто подготовленное заранее пюре.