В центре Белгорода увековечили память погибшего в зоне СВО Гладкова

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Published Сегодня, 06:43
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На улице Преображенская, 89 установили мемориальную доску в память о Романе Гладкове, бывшем жильце этого многоквартирного дома, который умер в ходе выполнения боевых действий в зоне СВО.
Роман Гладков был ветераном боевых действий, он принимал участие в проведении контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона. В зону СВО мужчина попал в сентябре 2022 года.
Белгородец, по словам его сына Ивана, скончался после совершения подвига. 25 октября ВСУ предприняли попытку наступления на позиции роты Романа Гладкова. Мужчина приказал сдержать наступление: два соседних подразделения отступили, рота оказалась в полуокружении, но командир сумел удержать важную позицию.
На следующий день после совершения подвига Роман Гладков при артиллерийском обстреле получил несовместимые с жизнью ранения. Указом президента его посмертно наградили орденом Мужества.
Напомним, что об установке мемориальной доски в память Романа Гладкова стало известно ещё в июле этого года. Тогда депутаты горсовета опубликовали проекты решений.