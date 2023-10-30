В центре Белгорода увековечили память погибшего в зоне СВО Гладкова

В память о ветеране Романе Гладкове на фасаде многоквартирного дома по улице Преображенская установили мемориальную доску. На церемонии открытия присутствовал сын мужчины, Иван, который рассказал о подвиге своего отца. О прошедшем событии сообщил председатель горсовета Белгорода Вадим Радченко.

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