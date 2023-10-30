В Белгородской области за год реализуют шесть инвестпроектов по производству молока

Всего в регионе 65 тыс. голов крупного рогатого скота, в их число входят и 33 тыс. племенных коров. Около десяти лет назад одна корова могла дать 5000 кг молока, сегодня же это число увеличилось до 9300 кг. В среднем же продуктивность дойного стада за последние десять лет выросла на 45%.