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В Белгородской области за год реализуют шесть инвестпроектов по производству молока

В Белгородской области за год реализуют шесть инвестпроектов по производству молока

30 октября 2023, 15:00
Фото: 1MI
С каждым годом в регионе всё больше увеличивают темпы производства молока. В этом году для увеличения продукции на 100,6 тыс. тонн планируется реализовать шесть инвестпроектов.

За девять месяцев 2023 года хозяйства всех категорий региона произвели 560,9 тыс. тонн молока — это на 3% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Сельскохозяйственные предприятия произвели 458,3 тыс. тонн молока, что на 4,2% больше показателей 2022 года.

В регионе значительно увеличились темпы производства молока из-за ввода ряда молочных комплексов, на которых используются ультрапередовые технологии содержания, кормления и доения. Также производство молока каждый год совершенствуется: в этом году подлежат реализации шесть инвестпроектов. Это позволит увеличить мощность производства на 100,6 тыс. тонн молока в год.

В настоящий момент в регионе работают 14 племенных предприятий по разведению КРС молочного направления продуктивности: из них четыре завода и десять племенных репродукторов по разведению голштинской, красно-пёстрой, чёрно-пёстрой, айрширской и симментальской пород крупного рогатого скота.

Всего в регионе 65 тыс. голов крупного рогатого скота, в их число входят и 33 тыс. племенных коров. Около десяти лет назад одна корова могла дать 5000 кг молока, сегодня же это число увеличилось до 9300 кг. В среднем же продуктивность дойного стада за последние десять лет выросла на 45%.

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