В Белгородской области модернизируют десять станций для зарядки электромобилей

В следующем году планируется построить один объект газозаправочной инфраструктуры за 44,7 млн рублей. Ещё 104,7 млн рублей в 2024–2026 годах выделят на переоборудование транспорта на использование природного газа в качестве топлива. Всего на природный газ планируется перевести более тысячи транспортных средств.