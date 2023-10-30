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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Белгородской области модернизируют десять станций для зарядки электромобилей

В Белгородской области модернизируют десять станций для зарядки электромобилей

30 октября 2023, 14:04
Фото: 1MI
О планах рассказал первый замгубернатора области Дмитрий Гладский на еженедельном оперативном совещании.
Сюжет
Топливо

Правительство Белгородской области планирует улучшить качество воздуха путём перехода на экологический вид транспорта. Для этого в регионе модернизируют десять объектов заправочных станций для зарядки электромобилей.

В следующем году планируется построить один объект газозаправочной инфраструктуры за 44,7 млн рублей. Ещё 104,7 млн рублей в 2024–2026 годах выделят на переоборудование транспорта на использование природного газа в качестве топлива. Всего на природный газ планируется перевести более тысячи транспортных средств.

Напомним, что в последнее время в регионе наблюдается рост цен на топливо. Известно, что увеличение цен зафиксировали 11 сентября. По состоянию на 16 октября средняя стоимость бензина составляла 55,25 рубля.

Фото: еженедельное оперативное совещания белгородского правительства
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#Белгородская область#Автомобильное топливо#Топливо#Природный газ#Белгород#Цены на бензин#Дмитрий Гладский#Александра Склярова
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