В Белгородской области модернизируют десять станций для зарядки электромобилей

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Правительство Белгородской области планирует улучшить качество воздуха путём перехода на экологический вид транспорта. Для этого в регионе модернизируют десять объектов заправочных станций для зарядки электромобилей.
В следующем году планируется построить один объект газозаправочной инфраструктуры за 44,7 млн рублей. Ещё 104,7 млн рублей в 2024–2026 годах выделят на переоборудование транспорта на использование природного газа в качестве топлива. Всего на природный газ планируется перевести более тысячи транспортных средств.
Напомним, что в последнее время в регионе наблюдается рост цен на топливо. Известно, что увеличение цен зафиксировали 11 сентября. По состоянию на 16 октября средняя стоимость бензина составляла 55,25 рубля.