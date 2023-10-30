В белгородском приграничье на зиму законсервируют четыре дома

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В ходе оперативного совещания главы муниципалитетов доложили о ходе восстановления жилья, которое было разрушено в результате обстрелов ВСУ. По докладу мэра Белгорода Валентина Демидова стало известно, что за неделю в городе восстановили один жилой объект. Осталось восстановить 12 помещений.
Все работы в плановых сроках. Четыре восстановим до конца этой недели, два — до 31 декабря. Это дома на ул. Маяковского, до 30 марта 2024 года — два дома по Луначарского. По двум домам по Лучевому переулку встретились с двумя семьями, подбираем им участки. Договорились о сроках. Они рассматривают в районе и городе.
Валентин Демидов
По данным главы Белгородского района Анны Куташовой, в работе находится 31 дом. Работы по 10 объектам закончат в течение нескольких дней.
В Шебекинском горокруге на прошедшей неделе повреждения зафиксировали в двух домах — в Таволжанке и селе Доброе. Завершили восстановительные работы на 20 объектах.
В Грайворонском горокруге пострадали за неделю 11 домов. Они находятся в Козинке и Порозе. Отремонтировали пять объектов. В работе находятся 85.
Что касается Валуйского горокруга, там прирост по повреждённым домам составил два объекта. Восстановили 16 домовладений — это 10 частных домов и шесть квартир.
А в Краснояружском районе за неделю повреждений не зафиксировали. Три объекта восстановили, в работе находятся ещё шесть. При этом в четырёх домах собственники не проживают, поэтому власти проведут консервацию данных объектов на зиму.