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Украинский танк Т-64 из Харьковской области обстрелял белгородское приграничье

Украинский танк Т-64 из Харьковской области обстрелял белгородское приграничье

30 октября 2023, 07:15
Фото: 1MI
По данным Telegram-канала SHOT, под огонь ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Предположительно, обстрел вели со стороны Харьковской области.
Сюжет
СВО

Источник канала сообщает, что украинский танк Т-64 обстрелял село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны Харьковской области. Всего ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 125 мм.

Предварительно, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Официального подтверждения этой информации не было.

Напомним, что Новая Таволжанка почти ежедневно попадает под обстрел ВСУ. Это следует из статистики губернатора области Вячеслава Гладкова. Последний раз село атаковали из танков 26 октября.

Накануне Telegram-канал SHOT также сообщал об обстреле села Красный Хутор Белгородской области из снайперской винтовки и гранатомёта. Позже эту информацию подтвердил глава региона.

Гладков подтвердил обстрел белгородского села из снайперской винтовки
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#Белгородская область#Танк#Белгород#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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