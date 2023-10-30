Сотрудники Стойленского ГОКа рассказали студентам о преимуществах работы на комбинате

Специалисты кадровой службы Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) провели встречи со студентами целевых вуза и ссуза. Они рассказали о структуре предприятия, мерах поддержки для молодых специалистов, социальных программах и возможностях совмещения учебы с трудоустройством на комбинат, и т. д.

— Задача Стойленского ГОКа — заинтересовать студентов в востребованных на комбинате профессиях. Для этого мы реализуем целый комплекс мероприятий: стипендиальные программы для студентов средних и высших учебных учреждений, программы поддержки вновь принятых молодых сотрудников, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский. Большой интерес у студентов вызвали стипендиальные программы — «Целевое обучение» и «Стипендиат СГОКа», которые предусматривают поддержку талантливых студентов технических вузов и ссузов. Участникам данных программ комбинат назначает стипендии от 2 до 6 тысяч рублей, обеспечивает прохождение производственной практики в структурных подразделениях и гарантирует трудоустройство. — Стипендия Стойленского ГОКа — это хороший стимул для получения новых знаний и стремления к дальнейшему развитию. Комбинату нужны молодые активные работники, эффективно решающие производственные задачи и достигающие целей, которые стоят перед предприятием, — добавил Роман Николаевич. Поддержка образования — одно из приоритетных направлений кадровой политики Стойленского ГОКа. Совместно с учреждениями профессионального образования ведется внедрение элементов дуального обучения, корректировка содержания учебного процесса, ориентированного под производственные условия Стойленского ГОКа. Читайте также: СГОК и фонд «Милосердие» организовали для школьников курсы оказания первой помощи Водители карьерных самосвалов СГОКа соревновались в профмастерстве Более 100 старооскольцев поучаствовали в волонтёрском фестивале СГОКа