Сотрудники Стойленского ГОКа рассказали студентам о преимуществах работы на комбинате

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
— Задача Стойленского ГОКа — заинтересовать студентов в востребованных на комбинате профессиях. Для этого мы реализуем целый комплекс мероприятий: стипендиальные программы для студентов средних и высших учебных учреждений, программы поддержки вновь принятых молодых сотрудников, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.
Большой интерес у студентов вызвали стипендиальные программы — «Целевое обучение» и «Стипендиат СГОКа», которые предусматривают поддержку талантливых студентов технических вузов и ссузов. Участникам данных программ комбинат назначает стипендии от 2 до 6 тысяч рублей, обеспечивает прохождение производственной практики в структурных подразделениях и гарантирует трудоустройство.
— Стипендия Стойленского ГОКа — это хороший стимул для получения новых знаний и стремления к дальнейшему развитию. Комбинату нужны молодые активные работники, эффективно решающие производственные задачи и достигающие целей, которые стоят перед предприятием, — добавил Роман Николаевич.
Поддержка образования — одно из приоритетных направлений кадровой политики Стойленского ГОКа. Совместно с учреждениями профессионального образования ведется внедрение элементов дуального обучения, корректировка содержания учебного процесса, ориентированного под производственные условия Стойленского ГОКа.