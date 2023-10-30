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Сотрудники Стойленского ГОКа рассказали студентам о преимуществах работы на комбинате

Сотрудники Стойленского ГОКа рассказали студентам о преимуществах работы на комбинате

30 октября 2023, 09:54
Специалисты кадровой службы Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) провели встречи со студентами целевых вуза и ссуза. Они рассказали о структуре предприятия, мерах поддержки для молодых специалистов, социальных программах и возможностях совмещения учебы с трудоустройством на комбинат, и т. д.
— Задача Стойленского ГОКа — заинтересовать студентов в востребованных на комбинате профессиях. Для этого мы реализуем целый комплекс мероприятий: стипендиальные программы для студентов средних и высших учебных учреждений, программы поддержки вновь принятых молодых сотрудников, — комментирует директор по персоналу Стойленского ГОКа Роман Великанский.

Большой интерес у студентов вызвали стипендиальные программы — «Целевое обучение» и «Стипендиат СГОКа», которые предусматривают поддержку талантливых студентов технических вузов и ссузов. Участникам данных программ комбинат назначает стипендии от 2 до 6 тысяч рублей, обеспечивает прохождение производственной практики в структурных подразделениях и гарантирует трудоустройство.

— Стипендия Стойленского ГОКа — это хороший стимул для получения новых знаний и стремления к дальнейшему развитию. Комбинату нужны молодые активные работники, эффективно решающие производственные задачи и достигающие целей, которые стоят перед предприятием, — добавил Роман Николаевич.

Поддержка образования — одно из приоритетных направлений кадровой политики Стойленского ГОКа. Совместно с учреждениями профессионального образования ведется внедрение элементов дуального обучения, корректировка содержания учебного процесса, ориентированного под производственные условия Стойленского ГОКа.

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#Общество#Стойленский ГОК#Студенты#Трудоустройство#Молодые специалисты#Комбинат#Социальные программы#Артем Черненко#Целевое обучение
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