Сомнительные предложения о заработке могут привести к длительному тюремному сроку

Согласно заявлению психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Натальи Фоминой, мнение о том, что на такие преступления могут пойти лишь подростки из неблагополучных семей или легко внушаемые граждане, в корне ошибочно. Часто молодых людей привлекает чувство риска и преодоления границ допустимого. Внимание к тому, чем занимаются дети, — это прямая обязанность родителей. При этом они должны понимать, что для подростков может оказаться недостаточным предупреждения о проблемах, к которым приведет совершение преступления, будь то поступление в институт или прочие трудности.