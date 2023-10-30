Сомнительные предложения о заработке могут привести к длительному тюремному сроку

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Схема совершения таких преступлений всегда идентична. Заказчики диверсии за определенное вознаграждение предлагают выполнить задание. В подавляющем большинстве случаев преступники вербуют для своих целей подростков, которым предложенные суммы кажутся значительными. При этом исполнители не понимают, что после совершения такого «хулиганства» можно провести за решеткой 10 и более лет.
Согласно данным, предоставленным адвокатом Аркадием Анишиным, диверсантам чаще всего не выплачивают обещанное вознаграждение. В кратчайшие сроки спецслужбы и правоохранители устанавливают их личности и производят задержание, после чего следует арест. Организаторы диверсий зачастую вообще не планируют оплачивать такого рода «услуги», поскольку тратить деньги на расходный одноразовый материал не имеет для них смысла.
Такие преступления раскрывают в 93% случаев. При этом если диверсия планировалась, но не была совершена по независящим от исполнителя причинам, для него все равно предусмотрена уголовная ответственность за покушение на теракт. Об этом информирует rosbalt.ru.
Как объяснил Аркадий Анишин, правоприменительная практика показывает, что длительные тюремные сроки практически гарантированы тем, кто решается на подобные действия. А это означает, что диверсантам придется надолго забыть про полноценную жизнь и учебу.
Камеры слежения работают на территориях всех стратегических объектов, а представители правоохранительных органов нередко организуют на них круглосуточное дежурство. Задержание диверсанта в момент преступления в таком случае является делом техники. В частности, не так давно неподалеку от станции Псков-Товарный преступника взяли с поличным.
Согласно заявлению психолога, члена Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии (г. Санкт-Петербург) Натальи Фоминой, мнение о том, что на такие преступления могут пойти лишь подростки из неблагополучных семей или легко внушаемые граждане, в корне ошибочно. Часто молодых людей привлекает чувство риска и преодоления границ допустимого. Внимание к тому, чем занимаются дети, — это прямая обязанность родителей. При этом они должны понимать, что для подростков может оказаться недостаточным предупреждения о проблемах, к которым приведет совершение преступления, будь то поступление в институт или прочие трудности.