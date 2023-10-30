«Салют Белгород» крупно проиграл пермскому «Амкару»

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
В субботу, 28 октября, состоялась игра футбольного клуба «Салют Белгород» с пермским «Амкаром» в рамках 16-го тура Второй лиги А, группа «серебро». Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда».
Игра завершилась счётом 5:1 в пользу соперника. Единственный гол белгородцев удалось забить Дёгтеву, когда счёт уже был 3:0 в пользу соперника.
Прошедшую игру прокомментировал главный тренер команды Виктор Навоченко. По его мнению, проигрыши команды связаны с комплектованием: после прошлого сезона десять человек перешли в другие команды.
Комплектоваться времени мало было, и финансы этого тоже не позволяли. Начали сезон с победы: выиграли в Иваново, но с долей везения. Не первая уже игра, когда начинаем второй тайм и в непонятный футбол начинаем играть.
Виктор Навоченко, главный тренер команды