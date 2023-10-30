Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

«Салют Белгород» крупно проиграл пермскому «Амкару»

«Салют Белгород» крупно проиграл пермскому «Амкару»

30 октября 2023, 14:16
Фото: группа «ФК „Салют Белгород“»
Игра закончилась счётом 5:1, отметили в официальной группе «ФК „Салют Белгород“». Главный тренер Виктор Навоченко заявил, что проигрыши команды связаны с неудачным комплектованием.
Сюжет
Футбол

В субботу, 28 октября, состоялась игра футбольного клуба «Салют Белгород» с пермским «Амкаром» в рамках 16-го тура Второй лиги А, группа «серебро». Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда».

Игра завершилась счётом 5:1 в пользу соперника. Единственный гол белгородцев удалось забить Дёгтеву, когда счёт уже был 3:0 в пользу соперника.

Прошедшую игру прокомментировал главный тренер команды Виктор Навоченко. По его мнению, проигрыши команды связаны с комплектованием: после прошлого сезона десять человек перешли в другие команды.

Комплектоваться времени мало было, и финансы этого тоже не позволяли. Начали сезон с победы: выиграли в Иваново, но с долей везения. Не первая уже игра, когда начинаем второй тайм и в непонятный футбол начинаем играть.
Виктор Навоченко, главный тренер команды
Белгородский «Салют» уступил на выезде «Новосибирску»
Узнать подробнее
Читайте также:
Игравший в Эстонии и Испании футболист стал новым вратарём белгородского «Салюта»«Салют» не порадовал белгородцев победами, несмотря на выделенные 30 млн рублейОпять проиграли: белгородский «Салют» уступил сопернику из Москвы
#Белгородская область#Спорт#Футбол#Белгород#Проигрыш#Виктор навоченко#Александра Склярова
Подпишитесь
Водоканал неправ? Новый поворот в истории с якобы запертым во мраке работником
Сегодня, 12:33
«Бездействие власти»: Гладков раскритиковал глав муниципалитетов за работу ярмарок
Сегодня, 07:07
Белгородка пожаловалась на отсутствие оповещений во время учебных стрельб
Сегодня, 17:20
Новой Таволжанке снова досталось: снаряд с Украины попал в жилой частный дом
Сегодня, 12:16
Записываемся на кастинг: машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде
Сегодня, 11:40
Сигнал пропадает: сбои при оплате проезда в белгородских автобусах связаны с СВО
Сегодня, 10:59