РЭО: В Ярославской области планируют построить два мусоросортировочных комплекса

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудили их строительство в ходе деловой встречи.
Глава РЭО рассказал, что в Ярославской области запланировали построить два объекта по обработке ТКО общей мощностью 100 тысяч тонн. В рамках реформы отрасли по обращению с отходами инфраструктура ТКО региона активно развивается. Правительство Ярославской области подписало с АО «Чистый город» инвестиционное соглашение, и инвестор уже ведет разработку проектно-сметной документации на строительство новых объектов. Об этом сообщает gorod55.ru.
В следующем году планируется запуск в эксплуатацию мусороперерабатывающего комплекса мощностью 60 тысяч тонн неподалеку от села Аксеново Рыбинского района. Второй объект по обработке ТКО мощностью 39,9 тысячи тонн появится близ деревни Дертники Ростовского района. Согласно плану, он должен заработать в 2025 году.
Сергей Королев, замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО, рассказал, что общая стоимость проектов составляет 489 млн рублей. В РЭО заявил о готовности предоставить финансирование инвестиционным проектам на льготных условиях за счет средств от выпуска облигаций. Сумма инвестиций составит 440 млн рублей, это порядка 90% от их стоимости.
В 2022 году в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» правительство Ярославской области провело модернизацию мусоросортировочной станции АО «Чистый город». Сейчас ведется работа по актуализации территориальной схемы обращения с ТКО.
Развитие инфраструктуры по обращению с ТКО в регионах страны способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.