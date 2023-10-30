РЭО: В Ярославской области планируют построить два мусоросортировочных комплекса

Глава РЭО рассказал, что в Ярославской области запланировали построить два объекта по обработке ТКО общей мощностью 100 тысяч тонн. В рамках реформы отрасли по обращению с отходами инфраструктура ТКО региона активно развивается. Правительство Ярославской области подписало с АО «Чистый город» инвестиционное соглашение, и инвестор уже ведет разработку проектно-сметной документации на строительство новых объектов. Об этом сообщает gorod55.ru.