Пострадавшие авто, поваленные деревья: последствия непогоды в Белгороде

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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199 обращений от белгородцев поступило коммунальным службам по поводу последствий непогоды. Последствия фиксировали сотрудники управ и управляющих компаний.
Горожане сообщили о 112 поваленных деревьях, из которых уже убрали 67. Кроме того, упало 35 веток. Убрали уже 14. Ещё 39 сообщений от белгородцев коснулось повреждённых парапетов, ограждений, заборов и столбов. Отремонтировать удалось 16. Повреждены также 13 автомобилей.
Коммунальщикам приходится работать круглосуточно. УК с управами работают совместно — оперативно убирают свои территории.
Напомним, из-за сильного ветра 28 октября в Стрелецком рухнула водонапорная башня. В Майском на проезжую часть рухнуло дерево. В Строителе ветер разнёс магазин.