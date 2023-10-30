Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

В Белгороде из-за непогоды повалило минимум 112 деревьев

Пострадавшие авто, поваленные деревья: последствия непогоды в Белгороде

30 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI

В Белгороде из-за непогоды повалило минимум 112 деревьев

Мэр Валентин Демидов отчитался о количестве обращений белгородцев по поводу последствий ненастной погоды. Горожане обращались 199 раз. Коммунальщикам приходится трудиться круглые сутки.

199 обращений от белгородцев поступило коммунальным службам по поводу последствий непогоды. Последствия фиксировали сотрудники управ и управляющих компаний.

Горожане сообщили о 112 поваленных деревьях, из которых уже убрали 67. Кроме того, упало 35 веток. Убрали уже 14. Ещё 39 сообщений от белгородцев коснулось повреждённых парапетов, ограждений, заборов и столбов. Отремонтировать удалось 16. Повреждены также 13 автомобилей.

Коммунальщикам приходится работать круглосуточно. УК с управами работают совместно — оперативно убирают свои территории.

Напомним, из-за сильного ветра 28 октября в Стрелецком рухнула водонапорная башня. В Майском на проезжую часть рухнуло дерево. В Строителе ветер разнёс магазин.

Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за сильного ветра в здании под Белгородом снесло половину крыши: видеоСпасатели предупредили белгородцев о штормовом ветре 29 октябряОт града и ураганного ветра пострадал зоопарк в Белгородской области: фото
#Белгородская область#Происшествия#Непогода#Коммунальщики#Белгород#Наталья Корявых#Валентин Демидов#Поваленные деревья
Подпишитесь
Водоканал неправ? Новый поворот в истории с якобы запертым во мраке работником
Сегодня, 12:33
«Бездействие власти»: Гладков раскритиковал глав муниципалитетов за работу ярмарок
Сегодня, 07:07
В «Белгородэнерго» приступили к установке инновационных трансформаторов
Сегодня, 09:52
Новой Таволжанке снова досталось: снаряд с Украины попал в жилой частный дом
Сегодня, 12:16
Записываемся на кастинг: машину с логотипом PornHub заметили в Белгороде
Сегодня, 11:40
Сигнал пропадает: сбои при оплате проезда в белгородских автобусах связаны с СВО
Сегодня, 10:59