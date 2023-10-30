Пострадавшие авто, поваленные деревья: последствия непогоды в Белгороде

Горожане сообщили о 112 поваленных деревьях, из которых уже убрали 67. Кроме того, упало 35 веток. Убрали уже 14. Ещё 39 сообщений от белгородцев коснулось повреждённых парапетов, ограждений, заборов и столбов. Отремонтировать удалось 16. Повреждены также 13 автомобилей.