Отопление в доме культуры в Шебекино планируют запустить в ноябре

По словам местных жителей, в настоящий момент на улице теплее, чем в доме культуры: «На дворе 30 октября. Все обещанные сроки по запуску тепла в данном учреждении прошли. Школы на дистанционном обучении. У детей имеется одна возможность заниматься танцами, вокалом и прочими кружками, но только как? Когда будет отопление?».