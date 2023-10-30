Отопление в доме культуры в Шебекино планируют запустить в ноябре

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
По словам местных жителей, в настоящий момент на улице теплее, чем в доме культуры: «На дворе 30 октября. Все обещанные сроки по запуску тепла в данном учреждении прошли. Школы на дистанционном обучении. У детей имеется одна возможность заниматься танцами, вокалом и прочими кружками, но только как? Когда будет отопление?».
Губернатор попросил назвать того, кто обещал ранний запуск отопления в учреждении. Вячеслав Гладков отметил, что были большие разрушения — повреждён фасад, стены, кровля: «Был выполнен огромный объём работы. Сейчас всё завершается. Как я понимаю, с середины ноября отопление будет дано».
Ранее сообщалось, что отопления нет в также в бассейне в Шебекино.