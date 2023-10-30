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Published Сегодня, 17:55

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Отопление в доме культуры в Шебекино планируют запустить в ноябре

Отопление в доме культуры в Шебекино планируют запустить в ноябре

30 октября 2023, 17:55
Фото: 1MI
В ходе прямого эфира губернатору Вячеславу Гладкову пожаловались на отсутствие отопления в доме культуры в Шебекино. По словам местных жителей, все обещанные сроки по запуску тепла уже прошли.

По словам местных жителей, в настоящий момент на улице теплее, чем в доме культуры: «На дворе 30 октября. Все обещанные сроки по запуску тепла в данном учреждении прошли. Школы на дистанционном обучении. У детей имеется одна возможность заниматься танцами, вокалом и прочими кружками, но только как? Когда будет отопление?».

Губернатор попросил назвать того, кто обещал ранний запуск отопления в учреждении. Вячеслав Гладков отметил, что были большие разрушения — повреждён фасад, стены, кровля: «Был выполнен огромный объём работы. Сейчас всё завершается. Как я понимаю, с середины ноября отопление будет дано».

Ранее сообщалось, что отопления нет в также в бассейне в Шебекино.

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#Шебекино#Отопление#Дом культуры#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Приграничье
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