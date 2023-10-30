«Нас кормят, за нами убирают, нам тут хорошо»: белгородцы не хотят покидать ПВР

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
По свежей статистике от министра строительства Оксаны Козлитиной, 339 белгородских семей, которые потеряли жильё из-за обстрелов и отселения из зоны ЧС, получили ключи от новых помещений. Но, как оказалось, не все спешат въезжать в свои дома, кому-то и в пунктах временного размещения живётся неплохо.
Глава региона напомнил, что в течение месяца белгородцы, которым вручили ключи от нового жилья, должны в него заселяться, и попросил этот вопрос проконтролировать.
«Иногда получается, что жители, получившие жилые помещения, говорят: „А мы хотим остаться в ПВР, здесь кормят три раза, убирают за нами, нам здесь хорошо“. Но, при всём уважении, обязательства государства выполнены. Нужно, особенно людям старшего возраста, это объяснять»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, неделю назад две семьи, которые потеряли жильё в результате обстрела Грайворонского горокруга в мае, получили ключи от новых домов с участками по 600 квадратных метров. Гладков тогда сообщил, что они уже начали обустраивать быт.