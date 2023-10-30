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Published Сегодня, 11:06

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ПВР в Белгороде

«Нас кормят, за нами убирают, нам тут хорошо»: белгородцы не хотят покидать ПВР

30 октября 2023, 11:06
Фото: 1MI
ПВР в Белгороде

Жители Белгородской области, получившие новое жильё, не уезжают из ПВР

На еженедельном совещании правительства Гладков рассказал о случаях, когда жителям региона, чьи дома пострадали от обстрелов ВСУ, предоставляют жильё, но они не хотят в него въезжать.

По свежей статистике от министра строительства Оксаны Козлитиной, 339 белгородских семей, которые потеряли жильё из-за обстрелов и отселения из зоны ЧС, получили ключи от новых помещений. Но, как оказалось, не все спешат въезжать в свои дома, кому-то и в пунктах временного размещения живётся неплохо.

Глава региона напомнил, что в течение месяца белгородцы, которым вручили ключи от нового жилья, должны в него заселяться, и попросил этот вопрос проконтролировать.

«Иногда получается, что жители, получившие жилые помещения, говорят: „А мы хотим остаться в ПВР, здесь кормят три раза, убирают за нами, нам здесь хорошо“. Но, при всём уважении, обязательства государства выполнены. Нужно, особенно людям старшего возраста, это объяснять»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, неделю назад две семьи, которые потеряли жильё в результате обстрела Грайворонского горокруга в мае, получили ключи от новых домов с участками по 600 квадратных метров. Гладков тогда сообщил, что они уже начали обустраивать быт.

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#Пункты временного размещения#Екатерина Никулина#Приграничье#СВО#Пвр#Зона ЧС
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