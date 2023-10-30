«Нас кормят, за нами убирают, нам тут хорошо»: белгородцы не хотят покидать ПВР

По свежей статистике от министра строительства Оксаны Козлитиной, 339 белгородских семей, которые потеряли жильё из-за обстрелов и отселения из зоны ЧС, получили ключи от новых помещений. Но, как оказалось, не все спешат въезжать в свои дома, кому-то и в пунктах временного размещения живётся неплохо.