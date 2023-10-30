Кто в Белгородской области зарабатывает больше всех?

В августе 2023 года средняя номинальная начисленная зарплата выросла до 54 391 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её уровень вырос на 14,9%. При этом уровень реальной зарплаты за год составил 110,1% к предыдущему периоду. В августе прошлого года этот показатель равнялся 100,5%.