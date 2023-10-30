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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Белгородской области выросла средняя номинальная зарплата

Кто в Белгородской области зарабатывает больше всех?

30 октября 2023, 10:53
Фото: 1MI

В Белгородской области выросла средняя номинальная зарплата

Белгородстат опубликовал статистику по уровню зарплаты в регионе и назвал сферы деятельности с наиболее высокой оплатой труда. Средняя номинальная начисленная заработная плата в августе 2023 года выросла на 14,9% по сравнению с августом 2022 года.

Стало известно, насколько выросла зарплата в Белгородской области, а также сферы деятельности с наиболее высоким уровнем оплаты труда в регионе. Статистикой поделился Белгородстат.

В августе 2023 года средняя номинальная начисленная зарплата выросла до 54 391 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её уровень вырос на 14,9%. При этом уровень реальной зарплаты за год составил 110,1% к предыдущему периоду. В августе прошлого года этот показатель равнялся 100,5%.

Больше всего зарабатывают сотрудники, работающие сфере информации и связи, на металлургическом производстве, в сфере добычи полезных ископаемых — 90 607 рублей, 86 915 рублей и 81 337 рублей соответственно. Ниже среднего получают работники, занятые в сфере деятельности по обработке древесины и производству изделий из дерева (за исключением мебели) — 26 901 рубль, по производству мебели — 31 081 рубль, в сфере административной деятельности — 32 126 рублей.

Также сообщается, что средняя зарплата белгородцев, занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг, в августе 2023 года составила 46 765 рублей, образования — 39 618 рублей.

Кроме того, в Белгородской области средняя зарплата оказалась выше, чем у соседей. Разница с Курской областью составила 3902 рубля, с Воронежской областью — 3131 рубль.

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