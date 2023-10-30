Кто в Белгородской области зарабатывает больше всех?

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Стало известно, насколько выросла зарплата в Белгородской области, а также сферы деятельности с наиболее высоким уровнем оплаты труда в регионе. Статистикой поделился Белгородстат.
В августе 2023 года средняя номинальная начисленная зарплата выросла до 54 391 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года её уровень вырос на 14,9%. При этом уровень реальной зарплаты за год составил 110,1% к предыдущему периоду. В августе прошлого года этот показатель равнялся 100,5%.
Больше всего зарабатывают сотрудники, работающие сфере информации и связи, на металлургическом производстве, в сфере добычи полезных ископаемых — 90 607 рублей, 86 915 рублей и 81 337 рублей соответственно. Ниже среднего получают работники, занятые в сфере деятельности по обработке древесины и производству изделий из дерева (за исключением мебели) — 26 901 рубль, по производству мебели — 31 081 рубль, в сфере административной деятельности — 32 126 рублей.
Также сообщается, что средняя зарплата белгородцев, занятых в сфере здравоохранения и социальных услуг, в августе 2023 года составила 46 765 рублей, образования — 39 618 рублей.
Кроме того, в Белгородской области средняя зарплата оказалась выше, чем у соседей. Разница с Курской областью составила 3902 рубля, с Воронежской областью — 3131 рубль.