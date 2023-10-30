Крысы в окопах: российские военные жалуются на нашествие грызунов

Волонтёры ещё в 2016 году во время боёв на Донбассе жаловались на крыс. Они сообщали, что на животных через раз действуют мышеловки, ультразвуки и яды, и люди уже отчаялись, поскольку не представляли, что ещё можно сделать в такой ситуации. Поэтому после 2016 года в ВС РФ создали медицинские отряды специального назначения, которые ведут разведку и выявляют очаги заболеваний. Кроме этого, бойцы должны следовать некоторым правилам: раз в месяц необходимо проводить дератизацию и раз в неделю — мыться.