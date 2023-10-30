Крысы в окопах: российские военные жалуются на нашествие грызунов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Известно, что в ходе боевых действий всегда чаще умирали от инфекционных заболеваний, чем от боевых ранений. В XX веке ситуация немного изменилась в лучшую сторону, однако люди всё равно продолжали умирать от чумы, туляремии, дизентерии и других заболеваний. Туляремией и сыпным тифом болели на Западном фронте в 1943–1944 годах.
Всё дело в том, что там не вывозят мусор, погибших людей и животных, а оставшиеся в живых люди находятся в антисанитарных условиях: им часто негде помыться и постирать вещи, нет чистой воды и туалетов. Кроме этого, враги мышей — лисы, совы и хищные птицы — перебираются в безопасные места. Именно эти факторы и приводят к размножению грызунов, как на российской, так и на украинской стороне.
Не стоит также забывать, что мыши очень плодовиты: каждые две недели одна мышь рожает примерно 10 детёнышей.
Обычная полевая мышь является основным переносчиком туляремии и гемморагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Это вирусное заболевание, протекающее на фоне высокой интоксикации с температурой, лихорадкой и поражением почек. Заражение происходит бытовым путём: человек может съесть продукты, по которым бегали мыши, оставляя рядом свои экскременты, также можно заразиться вдохнув пыль с частицами жизнедеятельности грызунов. Порой доходило до того, что они прямо разгуливали по спящим людям.
Сообщил МК.RU медик одной из медрот
Интересно, что во время первой войны в Кувейте в 1991 году и во время войны НАТО в Югославии в конце 90-х годов среди солдат не было высокой заболеваемости. Этого добились тем, что среди солдат и мирного населения проводили дезинфекцию и дератизацию, а также обеспечивали их водой и очисткой территории от нечистот.
Волонтёры ещё в 2016 году во время боёв на Донбассе жаловались на крыс. Они сообщали, что на животных через раз действуют мышеловки, ультразвуки и яды, и люди уже отчаялись, поскольку не представляли, что ещё можно сделать в такой ситуации. Поэтому после 2016 года в ВС РФ создали медицинские отряды специального назначения, которые ведут разведку и выявляют очаги заболеваний. Кроме этого, бойцы должны следовать некоторым правилам: раз в месяц необходимо проводить дератизацию и раз в неделю — мыться.
Ранее ради дезинфекции и похорон погибших даже объявляли прекращение огня, однако сейчас о проведении таких мероприятий неизвестно.