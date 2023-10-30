Край героев, бунтарей и рыбалки: чем известно Котельниково в Волгоградской области

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Котельниковский район находится на юге Волгоградской области. С одной стороны он граничит с Ростовской областью, с другой — с Калмыкией. Климат в районе засушливый, но под боком расположено Цимлянское водохранилище.
Нередко туристы приезжают в Котельниковский район ради услады для глаз. Например, рядом со станицей Пугачёвской есть местечко, которое можно использовать как пункт наблюдения за редкими видами птиц, занесёнными в Красную Книгу. Чарующие виды на водохранилище умиротворяют — здесь можно сделать красивые пейзажные фото.
Кстати, станица Пугачёвская названа так в честь Емельяна Пугачёва, который родился в этих местах. Когда-то она называлась Зимовейской, а после — Потёмкинской. Что интересно, но другой знаменитый предводитель крестьянского восстания, Степан Разин, тоже родился на территории нынешней станицы Пугачёвской. Более того, и революционер Василий Генералов тоже оттуда родом. Памятный знак с профилями Разина, Пугачёва и Генералова установлен в станице по сей день. Но были в истории района и другие известные личности — например, казак Александр Землянухин из станицы Нагавской, ставший героем Отечественной войны 1812 года.
А ещё Котельниково — мекка для рыбаков. На Цимлянском водохранилище развиты как летняя, так и зимняя рыбалка. Пик сезона длится с ранней весны до поздней осени, но часто туда едут и зимой. В основном рыбаки остаются на несколько дней. Они оборудуют лагеря, палатки (зимой с обогревом). На Цимле есть сеть живописных заливов, но многие предпочитают выходить на открытую воду. В этих местах ловятся караси, щуки, судаки и многие другие виды рыб, но преимущественно в Котельниково отправляются за знаменитым донским лещом и огромными сомами.
Для поездки на рыбалку и с точки зрения инфраструктуры созданы все условия. От трассы до водохранилища всего 30 км, причём дороги в районе за последние годы заметно улучшились. Нет проблем и с благами цивилизации — откровенно глухих мест на берегу Цимлянского водохранилища нет. Практически из любой точки можно довольно быстро добраться до ближайшего магазина.
Через Котельниковский район проходят крупные автомобильные дороги и железнодорожная ветка. По ним можно попасть во все регионы Южного федерального округа. На ж/д станции Котельниково останавливаются практически все поезда, следующие в сторону черноморского побережья. Большинство туристов ассоциируют город с рыбным промыслом, поскольку на станции всегда продают рыбу. Но в Котельниковском районе есть в том числе значимые по меркам всей Волгоградской области промышленные направления.
Именно с железнодорожной станции и находящегося рядом посёлка, построенного при прокладывании ветки «Царицын — Тихорецкая», началась история Котельниково. Произошло это в конце XIX века, в то время посёлок носил название Николаевский. Официальной же датой образования района считается 1928 год, когда станица Котельниковская стала рабочим посёлком. Статус города Котельниково получило в 1955 году.
Считается, что своё название город получил по ближайшему хутору, в котором первым когда-то поселился казак Евлампий Кательников. Он принимал участие в Отечественной войне 1812 года, позже писал рассказы про Дон и казачий быт и был довольно известным в округе человеком. В сентябре этого года документальный фильм о Кательникове занял первое место на областном фестивале «Музеи — хранители традиций».
Важную роль Котельниковский район сыграл в Великую Отечественную войну. Освобождение от немецко-фашистской оккупации в конце 1942-го года оказало существенное влияние на ход Сталинградской битвы. Противник намеревался провести в Котельниково операцию «Зимняя буря», на которую возлагал большие надежды, но потерпел поражение.
О жестоких боях времён войны и подвигах героев, отдавших жизнь за Родину, на котельниковской земле напоминают многочисленные исторические памятники. Помимо Аллеи Героев и братских могил, это памятники самолёту МИГ-21УМ, танку Т-34, насыпной курган и знаменитая скульптура юного Миши Романова в Комсомольском парке, который был в партизанском отряде вместе с отцом и бросился на вражеские позиции со связкой гранат.
В архитектурном плане Котельниковский район может привлечь ценителей стилистики XIX века — там сохранились несколько зданий ещё царицынской эпохи. Три из них расположены около парка им. Серафимовича. Сегодня там находятся школа, почта и военкомат.
Кроме того, яркими примерами дореволюционной архитектуры являются Дом досуга и кино и здание магазина «Уют». А самое масштабное из зданий царицынских времён — старая 4-этажная мельница. Её построили 110 лет назад, но после пожара в 70-х годах прошлого века по назначению объект больше не использовали.
Котельниковский район и сегодня сохраняет важное значение для региона и как транспортный узел, и с точки зрения промышленного развития. На территории района есть Гремячинское месторождение, где добывают калийную руду. А продукцию местного арматурного завода в своё время использовали при строительстве Останкинской башни в Москве, на нефтепроводе «Дружба» и судах китобойной флотилии «Слава». Району есть, чем гордиться в разных сферах и однозначно есть, что показать туристам.
Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Регион открытий-2023».