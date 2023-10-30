Край героев, бунтарей и рыбалки: чем известно Котельниково в Волгоградской области

А ещё Котельниково — мекка для рыбаков. На Цимлянском водохранилище развиты как летняя, так и зимняя рыбалка. Пик сезона длится с ранней весны до поздней осени, но часто туда едут и зимой. В основном рыбаки остаются на несколько дней. Они оборудуют лагеря, палатки (зимой с обогревом). На Цимле есть сеть живописных заливов, но многие предпочитают выходить на открытую воду. В этих местах ловятся караси, щуки, судаки и многие другие виды рыб, но преимущественно в Котельниково отправляются за знаменитым донским лещом и огромными сомами.