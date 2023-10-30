К православному детсаду в Белгороде были вопросы по доходам из иностранных источников

В середине октября в этом детском саду провели проверки. В результате правоохранители выявили отсутствие раздельного учёта доходов (расходов), полученных от иностранных источников. Также отчёты учреждения за 2021–2022 годы содержат «недостоверную информацию относительно доходов (расходов), полученных (произведённых) в рамках поступлений от иностранных источников».