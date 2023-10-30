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Дети в детском саду

К православному детсаду в Белгороде были вопросы по доходам из иностранных источников

30 октября 2023, 14:56
Фото: Midjourney
Дети в детском саду
Прокуратура Белгородской области провела проверку в частном православном детском саду «Рождественский» в Белгороде. Среди нарушений там выявили проблемы с отчётностью о доходах, полученных от иностранных источников.

ЧДОУ «Православный детский сад „Рождественский“» существует почти 18 лет. По последним данным от сервиса «Спарк», выручка учреждения за 2022 год составила более 12 млн рублей, чистый убыток — 421 тыс. рублей. Основной учредитель — Белгородская и Старооскольская епархия.

В середине октября в этом детском саду провели проверки. В результате правоохранители выявили отсутствие раздельного учёта доходов (расходов), полученных от иностранных источников. Также отчёты учреждения за 2021–2022 годы содержат «недостоверную информацию относительно доходов (расходов), полученных (произведённых) в рамках поступлений от иностранных источников».

Подробностей о выявленном нарушении не сообщается. Кроме того, в православном детсаду выявили нарушение, связанное с уставом, который не содержит описания используемой символики.

Исправить выявленные нарушения в «Рождественском» должны до 25 декабря.

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#Православный детский сад#Выручка#Нарушения#Доходы#Новости Белгорода#Белгород#Екатерина Никулина#Учредитель#Иностранные источники
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