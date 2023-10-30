К православному детсаду в Белгороде были вопросы по доходам из иностранных источников

Posted Сегодня, 14:56
Published Сегодня, 14:56
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
ЧДОУ «Православный детский сад „Рождественский“» существует почти 18 лет. По последним данным от сервиса «Спарк», выручка учреждения за 2022 год составила более 12 млн рублей, чистый убыток — 421 тыс. рублей. Основной учредитель — Белгородская и Старооскольская епархия.
В середине октября в этом детском саду провели проверки. В результате правоохранители выявили отсутствие раздельного учёта доходов (расходов), полученных от иностранных источников. Также отчёты учреждения за 2021–2022 годы содержат «недостоверную информацию относительно доходов (расходов), полученных (произведённых) в рамках поступлений от иностранных источников».
Подробностей о выявленном нарушении не сообщается. Кроме того, в православном детсаду выявили нарушение, связанное с уставом, который не содержит описания используемой символики.
Исправить выявленные нарушения в «Рождественском» должны до 25 декабря.