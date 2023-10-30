История с Белоблводоканалом и плохая работа ярмарок: итоги понедельника

На еженедельном оперативном совещании министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что в пунктах временного размещения находятся 339 белгородских семей, которые уже получили ключи от нового жилья. Однако, по её словам, ПВР белгородцы покидать не хотят, потому что их там кормят и за ними убирают.