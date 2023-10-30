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История с Белоблводоканалом и плохая работа ярмарок: итоги понедельника

История с Белоблводоканалом и плохая работа ярмарок: итоги понедельника

30 октября 2023, 15:48
Фото: 1MI
Пока сотрудников водоканала якобы запирают в комнате без освещения, Вячеслав Гладков ругает глав муниципальных образований за плохую организацию работы ярмарок. В это же время белгородцы, отселённые в ПВР, не хотят переезжать в новое жильё. Итоги дня — в материале Бел.Ру.

Правда или вымысел?

В пятницу, 27 октября, Белоблводоканал сообщил в своём Telegram-канале, что помощник депутата запер в комнате без света сотрудника ГУП, который пришёл перекрыть воду из-за неуплаты штрафа. Однако представитель собственника помещения сообщил журналисту Бел.Ру, что всё было не так.

По его словам, собственник, никак не связанный с горсоветом, не согласился с решением водоканала перекрыть подключение к сетям и обратился в суд. Уже 26 октября на руках мужчины был судебный акт, запрещающий перекрывать воду, а утром 27 октября их передали водоканалу на подпись.

С соответствующими документами ознакомился журналист Бел.Ру: суд действительно признал перекрытие воды ГУП незаконным, а водоканал подписал эти бумаги 27 октября в 9 утра. Однако на этом история не закончилась: ровно через час в здание к собственнику приехал сотрудник водоканала, чтобы перекрыть воду.

Оказавшийся на месте юрист показал работнику документы, но начальство второго сказало, что опечатать всё же надо. Работник водоканала выполнил требование, а юрист вызвал полицию.

Представитель собственника также показал редакции видео беседы с представителем водоканала, которая проходила в незапертой комнате с четырьмя окнами. А «помещением без света» оказалась отдельная комната, где юрист запретил включать свет, так как сотрудник не имел права там находиться.

Приехавшие же на место полицейские потребовали открыть вентили обратно. После этого ГУП опубликовали в соцсетях историю с запертым сотрудником.

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Одно разочарование

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову не понравилась организация работы ярмарок. За это он раскритиковал глав муниципальных образований.

Так, стоимость продуктов на ярмарке в Алексеевском округе оказалась в два раза выше, чем в Белгороде: стоимость сахара начинается от 65 рублей, свежая рыба стоит от 110 рублей, а яйца продают за 80 рублей.

Глава региона раскритиковал и главу Шебекинского округа. Гладков сообщил, что ярмарки в любом случае нужно устраивать: если не в Шебекино, то хотя бы в Масловой Пристани. Владимир Жданов пообещал, что в предстоящую субботу в Масловой Пристани заработает сельскохозяйственная ярмарка.

«Менее 100 машин — ярмарка не состоялась», считает губернатор Вячеслав Гладков. Он поручил главам каждого муниципалитета более тщательно заниматься этим вопросом.

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На шее у государства

На еженедельном оперативном совещании министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина сообщила, что в пунктах временного размещения находятся 339 белгородских семей, которые уже получили ключи от нового жилья. Однако, по её словам, ПВР белгородцы покидать не хотят, потому что их там кормят и за ними убирают.

Тем не менее, глава региона Вячеслав Гладков напомнил, что белгородцы, которым вручили ключи от нового жилья, должны в течение месяца в него заселиться. Он поручил главам проконтролировать этот вопрос.

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