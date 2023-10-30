Гладков подтвердил танковый обстрел белгородского села

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Под огнём оказались населённые пункты Шебекинского округа. Гладков подтвердил поступившую ранее информацию об обстреле Новой Таволжанки из танка Т-64 — по селу выпустили четыре снаряда.
В селе Муром ВСУ сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса, ещё один беспилотник упал и сдетонировал. Один миномётный снаряд зафиксировали в хуторе Панков. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.
ВСУ обстреляли два села Белгородского района: по Щетиновке выпущено семь артиллерийских снарядов, по Журавлёвке — два. Также в последнем селе украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства. Обошлось без последствий.
По селу Долгое Валуйского округа ВСУ выпустили 16 миномётных снарядов и десять снарядов из РСЗО «Град». А в Новостроевке-Второй Грайворонского округа БПЛА сбросил два взрывных устройства. Во всех населённых пунктах обошлось без жертв и повреждений.