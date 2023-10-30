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За прошедшие сутки ВСУ 47 раз атаковали Белгородскую область

Гладков подтвердил танковый обстрел белгородского села

30 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI

За прошедшие сутки ВСУ 47 раз атаковали Белгородскую область

Этим утром в соцсетях появилась информация об обстреле Новой Таволжанки Шебекинского округа из танка Т-64. Позже губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил это в ежедневном отчёте об атаках.
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СВО

Под огнём оказались населённые пункты Шебекинского округа. Гладков подтвердил поступившую ранее информацию об обстреле Новой Таволжанки из танка Т-64 — по селу выпустили четыре снаряда.

В селе Муром ВСУ сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса, ещё один беспилотник упал и сдетонировал. Один миномётный снаряд зафиксировали в хуторе Панков. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.

ВСУ обстреляли два села Белгородского района: по Щетиновке выпущено семь артиллерийских снарядов, по Журавлёвке — два. Также в последнем селе украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства. Обошлось без последствий.

По селу Долгое Валуйского округа ВСУ выпустили 16 миномётных снарядов и десять снарядов из РСЗО «Град». А в Новостроевке-Второй Грайворонского округа БПЛА сбросил два взрывных устройства. Во всех населённых пунктах обошлось без жертв и повреждений.

Украинский танк Т-64 из Харьковской области обстрелял белгородское приграничье
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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