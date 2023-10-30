Гладков подтвердил танковый обстрел белгородского села

В селе Муром ВСУ сбросили с БПЛА два осколочных боеприпаса, ещё один беспилотник упал и сдетонировал. Один миномётный снаряд зафиксировали в хуторе Панков. Ни в одном из населённых пунктов пострадавших и разрушений нет.