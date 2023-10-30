«Это показуха»: Гладков удивился ценам на сахар и яйца на белгородских ярмарках

По данным главы Алексеевского горокруга Алексея Калашникова, в Алексеевке ярмарка работает на постоянной основе. Там стоимость сахара стартует от 65 рублей, картофеля — от 30 рублей, капусты — от 25-30 рублей, свежей рыбы — от 110 рублей, а яиц — от 80 рублей.