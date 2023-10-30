«Это показуха»: Гладков удивился ценам на сахар и яйца на белгородских ярмарках

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
По данным главы Алексеевского горокруга Алексея Калашникова, в Алексеевке ярмарка работает на постоянной основе. Там стоимость сахара стартует от 65 рублей, картофеля — от 30 рублей, капусты — от 25-30 рублей, свежей рыбы — от 110 рублей, а яиц — от 80 рублей.
По 65 рублей сахар можно купить в любом магазине. А если сахар будет по 55 рублей, на ярмарку есть смысл приходить. Если куриное яйцо 80 рублей, кому нужна эта ярмарка? Это показуха. Если яйцо 55-65 рублей — будет очередь. Важно это для людей? Посмотрите пенсии, доход бюджетников, состав семье и вы поймете, о чём я говорю.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что Белгороду повезло, поскольку в областном центре организацией ярмарок занимается минсельхоз.
100-120 машин для Белгорода — это ни о чём. Если только к одной машине появляется очередь, нужно по конкурентной цене ставить три-четыре-пять грузовых машин. Сейчас снижается температура, появляется возможность безопасно продавать скоропортящиеся продукты.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что на ярмарке в областном центре белгородцы вновь выстроились в очередь за сахаром. На ярмарке его стоимость стартовала от 55 рублей.