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В Белгородской области сахар на ярмарках продавали за 65 рублей

«Это показуха»: Гладков удивился ценам на сахар и яйца на белгородских ярмарках

30 октября 2023, 07:29
Фото: 1MI

В Белгородской области сахар на ярмарках продавали за 65 рублей

Во время оперативного совещания власти обсудили вопрос ценообразования на ярмарках в Белгородской области. Глава региона указал на высокую стоимость сахара и яиц в Алексеевском горокруге.

По данным главы Алексеевского горокруга Алексея Калашникова, в Алексеевке ярмарка работает на постоянной основе. Там стоимость сахара стартует от 65 рублей, картофеля — от 30 рублей, капусты — от 25-30 рублей, свежей рыбы — от 110 рублей, а яиц — от 80 рублей.

По 65 рублей сахар можно купить в любом магазине. А если сахар будет по 55 рублей, на ярмарку есть смысл приходить. Если куриное яйцо 80 рублей, кому нужна эта ярмарка? Это показуха. Если яйцо 55-65 рублей — будет очередь. Важно это для людей? Посмотрите пенсии, доход бюджетников, состав семье и вы поймете, о чём я говорю.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что Белгороду повезло, поскольку в областном центре организацией ярмарок занимается минсельхоз.

100-120 машин для Белгорода — это ни о чём. Если только к одной машине появляется очередь, нужно по конкурентной цене ставить три-четыре-пять грузовых машин. Сейчас снижается температура, появляется возможность безопасно продавать скоропортящиеся продукты.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что на ярмарке в областном центре белгородцы вновь выстроились в очередь за сахаром. На ярмарке его стоимость стартовала от 55 рублей.

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#Белгородская область#Капуста#Сахар#Ярмарка#Яйца#Цены#Минсельхоз#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков
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