Что с водой? РПН опубликовал доклад о доступности питьевой воды для белгородцев

В 2022 году, по данным доклада управления Роспотребнадзора по Белгородской области, увеличился процент населения, которое имеет доступ к питьевой воде в городских поселениях. На прошедший год он составил 97,6%, что больше, чем в предыдущие годы (97,4% в 2020 году и 97,5% в 2021 году). В сельских поселениях также наблюдался рост показателя. На тот же год он составил 71% (по сравнению с 66,9% в 2020 году и 70,3% в 2021 году).