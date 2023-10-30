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Published Сегодня, 15:43

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Процент квартир Белгородской области без водоснабжения и водоотвода

Что с водой? РПН опубликовал доклад о доступности питьевой воды для белгородцев

30 октября 2023, 15:43
Фото: 1MI
Процент квартир Белгородской области без водоснабжения и водоотвода
Управление Роспотребнадзора отметило рост процента населения Белгородской области, которое имеет доступ к питьевой воде в городских и сельских поселениях. Однако все ещё есть квартиры без водопровода и канализации.

В 2022 году, по данным доклада управления Роспотребнадзора по Белгородской области, увеличился процент населения, которое имеет доступ к питьевой воде в городских поселениях. На прошедший год он составил 97,6%, что больше, чем в предыдущие годы (97,4% в 2020 году и 97,5% в 2021 году). В сельских поселениях также наблюдался рост показателя. На тот же год он составил 71% (по сравнению с 66,9% в 2020 году и 70,3% в 2021 году).

В целом за последний год доля населения белгородцев, пользующихся качественной питьевой водой конкретно для питья, составляет 89%. Это отмечено в докладе управления Роспотребнадзора. Указано также, что увеличилась доля населения, которая получает качественную питьевую воду из централизованных систем питьевого водоснабжения. За год она выросла с 85,0% до 85,4%, увеличение затронуло и городское население — с 95,9% до 96,0%.

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
Фото: управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Однако, говорится в отчёте, ещё на 2021 год удельный вес квартир, не имеющих водопровода, составил 10,3%. Так, с 2017 года показатель снизился на 27,9%, отмечено в сравнительной таблице. Большие показатели выявлены в следующих муниципальных образованиях:

  • Чернянский район — 47,6%;
  • Борисовский район — 45,1%;
  • Красненский район — 41,5%.

Меньшие показатели за 2021 год отмечены на территориях:

  • Красногвардейский район и город Белгород — 0%;
  • Яковлевский городской округ — 0,1% (в период 2017–2020 год — показатель составлял 0%);
  • Ракитянский район — 2,6%.
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
Фото: управления Роспотребнадзора по Белгородской области

Также в документе указано, что на 2021 год в Белгородской области доля квартир без канализации составила 16%. Это на 15,8% меньше, чем в 2017 году. Больше всего квартир с отсутствием подобных условий отмечено на территории:

  • Красненского района — 54,9%;
  • Чернянский район — 51,5%;
  • Красногвардейский район — 46,4%.

С 2017 года квартир Красненского района, в которых отсутствует канализация, стало меньше всего на 4%, в Чернянском — на 4,6%, в Красногвардейском — на 21,5%. А вот меньший удельный показатель отмечен в:

  • Белгороде — 1%;
  • Ракитянском районе — 6,1%;
  • Белгородском районе 8,9%.

В 2022 году специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области проанализировали 771 пробу воды из источников централизованного питьевого водоснабжения. По результатам исследования выявлено, что в 42 пробах (5,4%) содержалось превышение по критерию предварительной оценки.

Ранее редакция Бел.Ру рассказывала в материале о проведении мониторинга отобранных и исследованных проб по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, в котором также указаны удовлетворительные и неудовлетворительные показатели белгородских муниципалитетов по состоянию воды.

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Белгородской области в 2022 г.»
Фото: управления Роспотребнадзора по Белгородской области
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#Город#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Водоснабжение#Канализация#Новости Белгорода#Эксклюзив#Питьевая вода#Белгород#Татьяна Лукащева
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