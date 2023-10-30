«Черкизово» купила 15 тыс. га сельхозземель в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Группа компаний «Черкизово» выкупила у белгородского ООО «Бенталь» 15 тыс. га сельхозземель. Крупный российский производитель планирует выращивать на указанных территориях пшеницу, кукурузу и сою для своих комбикормовых предприятий.
Как пишет издание, земли решили выкупить две структуры агрохолдинга — «Земельная компания Черкизово» и «Черкизово-Растениеводство». Сумма сделки при этом не сообщается.
Известно, что ПАО «Группа Черкизово» получила земельные участки общей площадью 15 тыс. га. Из них 11 тыс. га находятся в собственности компании, ещё 4 тыс. га — в долгосрочной аренде. Кроме того, производителю передали две растениеводческие базы со складскими помещениями. Выращивать упомянутые культуры «Черкизово» начнёт со следующего года.
Также в редакции добавили, что это первые активы группы компаний в Белгородской области. Однако у «Черкизово» в регионе есть производство полуфабрикатов из мяса птицы и предприятия по выпуску инкубационного яйца.
По данным СПАРК, ООО «Бенталь» зарегистрирована в Никольском Белгородского района в 2016 году. Гендиректор общества — Виталий Сидоров, учредитель — Виталий Лушников. Основной вид деятельности организации — выращивание зерновых культур.
Напомним, ранее группой компаний «Черкизово», а также белгородским «Приоскольем» заинтересовались в ФАС. Антимонопольщики проверяли цен на куриное мясо. Ведомство направило соответствующий запрос в адрес производителей.