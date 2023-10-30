«Черкизово» купила 15 тыс. га сельхозземель в Белгородской области

Известно, что ПАО «Группа Черкизово» получила земельные участки общей площадью 15 тыс. га. Из них 11 тыс. га находятся в собственности компании, ещё 4 тыс. га — в долгосрочной аренде. Кроме того, производителю передали две растениеводческие базы со складскими помещениями. Выращивать упомянутые культуры «Черкизово» начнёт со следующего года.