«Бездействие власти»: Гладков раскритиковал глав муниципалитетов за работу ярмарок

Гладков добавил, что в Белгороде еженедельные работы ярмарки будут работать до апреля. Также глава региона заслушал доклад о функционировании подобных площадок в других муниципалитетах. Как рассказал руководитель Алексеевского горокруга Алексей Калашников, в Алексеевке ярмарка действует на постоянной основе. Стоимость сахара стартует от 65 рублей, картофеля — от 30 рублей, капусты — от 25-30 рублей, свежей рыбы — от 110 рублей, яиц — от 80 рублей