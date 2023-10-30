«Бездействие власти»: Гладков раскритиковал глав муниципалитетов за работу ярмарок

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Как отметил глава региона, на сегодняшний день один из самых больших запросов жителей заключается в части стоимости продуктов питания.
У нас не так много возможностей, чтобы системно повлиять на ценообразование. Однако организация снижения стоимости доставки, затрат при реализации продукции, которая производится, позволяет на стоимость повлиять. Сезонные ярмарки — один из самых простых, доступных и понятных механизмов, которые приводят к результатам.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что в Белгороде еженедельные работы ярмарки будут работать до апреля. Также глава региона заслушал доклад о функционировании подобных площадок в других муниципалитетах. Как рассказал руководитель Алексеевского горокруга Алексей Калашников, в Алексеевке ярмарка действует на постоянной основе. Стоимость сахара стартует от 65 рублей, картофеля — от 30 рублей, капусты — от 25-30 рублей, свежей рыбы — от 110 рублей, яиц — от 80 рублей
К сожалению, вы к рекомендациям не прислушиваетесь и считаете, что в Белгороде нет постоянных рынков и ярмарок, вы ошибаетесь. Их достаточно много. По основным группам товаров, разница в цене, которую называете вы, в сравнении с ценами в Белгороде — в два раза дороже. Если в Алексеевке зарплата и пенсия была бы в два раза выше, она бы меня не волновала. Бездействие муниципальной власти в отношении действия организации ярмарок приводит к тому, что у людей создаётся ощущение, что они не нужны властям.
Вячеслав Гладков
Раскритиковал губернатор и ответ руководителя Шебекинского горокруга Владимира Жданова по поводу организации ярмарок.
Понимаю про оперативную обстановку. Я же не говорю про Шебекино, давайте говорить про Маслову Пристань. Давайте говорить о населённом пункте, где безопаснее, и определяться с группами продуктов питания, которые можно было бы привозить в субботу на ту или иную территорию, чтобы жители округа имели возможность приобретать продукцию по доступной цене.
Вячеслав Гладков
Жданов ответил, что вопрос проработали с федеральными структурами и предварительно в субботу ярмарка начнёт работать в Масловой Пристани.
Глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев рассказал, что ярмарка в Строителе по воскресеньям проходит на площадке в районе «Линии». В это воскресенье было 11 машин с продукцией.
В администрации округа вопросом сезонных ярмарок никто не занимается. Уважаемые главы, в субботу ярмарки на территории каждого муниципалитета должны быть. Что такое сезонная ярмарка? Вы берёте центральную улицу, закрываете её на выходной, менее 100 машин — ярмарка не состоялась. Всё, что нужно делать, работать с сельхозпроизводителями — и не только из Белгородской области. Нужно искать качественный товар по доступной цене. При этом фермеры не платят за место и уборку мусора. Конечно, вопрос качества товаров контролировать нужно, но максимальный комфорт для людей, которые приезжают, также нужно обеспечить.
Вячеслав Гладков