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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Белгородцев ждут длинные выходные

Белгородцев ждут длинные выходные

30 октября 2023, 08:22
Фото: 1MI
В пятницу, 3 ноября, жителей страны ждёт сокращённый рабочий день, а с субботы по понедельник — выходные дни. Связан отдых с празднованием Дня народного единства.

В начале ноября белгородцев ждут длинные выходные: отдых запланирован на 4, 5 и 6 ноября — то есть, с субботы по понедельник включительно. В пятницу же, 3 ноября, будет сокращённый рабочий день — до 17:00.

Один сокращённый и три выходных дня подряд состоятся благодаря празднованию Дня народного единства. Праздник отмечают 4 ноября, но так как он выпадает на выходной день — субботу — его перенесли на понедельник.

Напомним, что День народного единства приурочен к освобождению Москвы от польской интервенции. Впервые его начали праздновать в 2004 году.

В декабре белгородцы также смогут отдохнуть на один день дольше: 30 декабря в этом году выпадает на субботу. Новогодние праздники же продлятся с 31 по 8 января включительно.

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#Белгородская область#Праздник#День народного единства#Белгород#Длинные выходные#Александра Склярова
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