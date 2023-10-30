Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В начале ноября белгородцев ждут длинные выходные: отдых запланирован на 4, 5 и 6 ноября — то есть, с субботы по понедельник включительно. В пятницу же, 3 ноября, будет сокращённый рабочий день — до 17:00.
Один сокращённый и три выходных дня подряд состоятся благодаря празднованию Дня народного единства. Праздник отмечают 4 ноября, но так как он выпадает на выходной день — субботу — его перенесли на понедельник.
Напомним, что День народного единства приурочен к освобождению Москвы от польской интервенции. Впервые его начали праздновать в 2004 году.
В декабре белгородцы также смогут отдохнуть на один день дольше: 30 декабря в этом году выпадает на субботу. Новогодние праздники же продлятся с 31 по 8 января включительно.