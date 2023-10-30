Белгородские чиновники сами не знают, почему «богатые» дома не восстанавливают

Редакция решила обратиться по этому вопросу в правительство области и попросила пояснить, как разделяют бедных и богатых собственников при принятии решений о поддержке из бюджета. В министерстве ЖКХ сообщили, что формальных оснований для разделения не существует. В ведомстве добавили, что законодательство не предполагает дифференциацию доходов граждан, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.