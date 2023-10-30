Белгородские чиновники сами не знают, почему «богатые» дома не восстанавливают

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Белгородские чиновники не смогли мотивировать отказ в ремонте «богатых» домов после обстрелов. Ведь дело в том, что формальных оснований для разделения таких домов с обычными не существует.
В конце июля 2023 года власти заявили, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. Изначально экс-глава Белгородского района Владимир Перцев попросил областной минстрой снять с ответственности муниципалитета два «богатых» дома в Нижнем Ольшанце, ведь они требовали больших вложений. Тогда же Перцев отметил, что окна и кровлю восстановили — «то, что надо, сделали».
Редакция решила обратиться по этому вопросу в правительство области и попросила пояснить, как разделяют бедных и богатых собственников при принятии решений о поддержке из бюджета. В министерстве ЖКХ сообщили, что формальных оснований для разделения не существует. В ведомстве добавили, что законодательство не предполагает дифференциацию доходов граждан, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.
Белгородцам, к слову, не понравилось замечание о «богатых» домах. Белгородцы в Сети писали, что дома куплены за заработанные деньги и обустроены на них же.