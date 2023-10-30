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Published Сегодня, 09:02

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В Белгородской области не существует разделения на обычные и «богатые» дома

Белгородские чиновники сами не знают, почему «богатые» дома не восстанавливают

30 октября 2023, 09:02
Фото: 1MI

В Белгородской области не существует разделения на обычные и «богатые» дома

Власти региона не смогли объяснить, почему не ремонтируют некоторые дома, пострадавшие в результате обстрелов. При этом формально богатые и обычные дома при восстановлении никак не разделяются. Подробности сообщает Go31.ru.

Белгородские чиновники не смогли мотивировать отказ в ремонте «богатых» домов после обстрелов. Ведь дело в том, что формальных оснований для разделения таких домов с обычными не существует.

В конце июля 2023 года власти заявили, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. Изначально экс-глава Белгородского района Владимир Перцев попросил областной минстрой снять с ответственности муниципалитета два «богатых» дома в Нижнем Ольшанце, ведь они требовали больших вложений. Тогда же Перцев отметил, что окна и кровлю восстановили — «то, что надо, сделали».

Редакция решила обратиться по этому вопросу в правительство области и попросила пояснить, как разделяют бедных и богатых собственников при принятии решений о поддержке из бюджета. В министерстве ЖКХ сообщили, что формальных оснований для разделения не существует. В ведомстве добавили, что законодательство не предполагает дифференциацию доходов граждан, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ.

Белгородцам, к слову, не понравилось замечание о «богатых» домах. Белгородцы в Сети писали, что дома куплены за заработанные деньги и обустроены на них же.

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#Белгородская область#Белгородский район#Дома#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Владимир перцев#Восстановление домов#Разрушения#Обстрел ВСУ
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