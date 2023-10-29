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Водитель автобуса сбил белгородца, переходившего дорогу в неположенном месте

Водитель автобуса сбил белгородца, переходившего дорогу в неположенном месте

29 октября 2023, 10:09
Фото: 1MI
Инцидент произошёл в субботу вечером в Старом Осколе. Пешеход получил ранения, сообщили в региональном УГИБДД.
Сюжет
ДТП

Вечером субботы, 28 октября, в Старом Осколе произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, около 17:50 на проспекте Николая Шевченко 67-летний водитель «ГАЗ A64R42» сбил пешехода. 36-летний мужчина в этот момент переходил проезжую часть дороги в неустановленного месте. Пешеходный переход находился в зоне видимости.

В результате аварии белгородец получил телесные повреждения.

Напомним, что на неделе в нескольких авариях погибли два человека и ещё четыре пострадали. Смертельное ДТП произошло в Ивнянском районе, ещё два человека получили ранения. В Губкине пострадала 14-летняя девочка, в Алексеевском горокруге — 38-летняя женщина.

Место аварии
Видео: Telegram-канал "УГИБДД Белгородской области"
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#Видео#Белгородская область#ДТП#Старый Оскол#Дтп. пешеход#Белгород#Александра Склярова
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