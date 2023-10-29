Водитель автобуса сбил белгородца, переходившего дорогу в неположенном месте

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Вечером субботы, 28 октября, в Старом Осколе произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным, около 17:50 на проспекте Николая Шевченко 67-летний водитель «ГАЗ A64R42» сбил пешехода. 36-летний мужчина в этот момент переходил проезжую часть дороги в неустановленного месте. Пешеходный переход находился в зоне видимости.
В результате аварии белгородец получил телесные повреждения.
Напомним, что на неделе в нескольких авариях погибли два человека и ещё четыре пострадали. Смертельное ДТП произошло в Ивнянском районе, ещё два человека получили ранения. В Губкине пострадала 14-летняя девочка, в Алексеевском горокруге — 38-летняя женщина.