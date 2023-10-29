Водитель автобуса сбил белгородца, переходившего дорогу в неположенном месте

Напомним, что на неделе в нескольких авариях погибли два человека и ещё четыре пострадали. Смертельное ДТП произошло в Ивнянском районе, ещё два человека получили ранения. В Губкине пострадала 14-летняя девочка, в Алексеевском горокруге — 38-летняя женщина.