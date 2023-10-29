Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Победительница Яна Демьянова

Кто из педагогов представит Белгородскую область во Всероссийском конкурсе?

29 октября 2023, 09:46
Фото: управление образования Белгорода
Победительница Яна Демьянова

Учитель ИЗО представит Белгородскую область во Всероссийском конкурсе

Педагога, который представит регион во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют», выбрали в рамках регионального этапа. Победу одержала учитель ИЗО одной из школ Белгорода, сообщили в управлении образования.

Накануне в Белгородской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2023». Его победителем стала Яна Владимировна Демьянова, учитель изобразительного искусства школы №16 в Белгороде.

В ходе конкурсных испытаний педагог продемонстрировала свой творческий потенциал и профессионализм.

Белгородскую область в конкурсе «Педагогический дебют — 2024» будет представлять не только Яна Демьянова, но и Анастасия Олеговна Степанова. Она работает учителем начальных классов Тавровской школы «Формула успеха».

Отметим, что в регионе наблюдается дефицит учителей: в белгородских школах не хватает 148 учителей. Педагогов ищет 90 школ, сообщили в региональном правительстве журналистам «Открытого Белгорода».

Победительница Яна ДемьяноваПобедительница Яна Демьянова
Победительница Яна ДемьяноваПобедительница Яна Демьянова
Победительница Яна ДемьяноваПобедительница Яна Демьянова
Победительница Яна Демьянова
Фото: управление образования Белгорода
Куда исчезли учителя? В белгородских школах не хватает педагогов
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы попросили разобраться с учителем, «пренебрегающим безопасностью детей»Белгородские учителя получат премии за подготовку школьников к ЕГЭПутин оценил идеи учителя физики из Белгородской области
#Белгородская область#Учитель#Всероссийский конкурс#Белгород#Педагогический дебют#Александра Склярова
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
27 октября, 13:47
Из-за сильного ветра в здании под Белгородом снесло половину крыши: видео
Сегодня, 08:40
Упавшая башня и затопленная ЦРБ: кадры последствий непогоды в Белгородской области
Сегодня, 06:58
За сутки три белгородских села попали под обстрел ВСУ
Сегодня, 09:26
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
27 октября, 06:46
Белгородские «Поезда здоровья» временно прекратят выезжать в населённые пункты
Вчера, 06:39