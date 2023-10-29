Кто из педагогов представит Белгородскую область во Всероссийском конкурсе?

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Накануне в Белгородской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2023». Его победителем стала Яна Владимировна Демьянова, учитель изобразительного искусства школы №16 в Белгороде.
В ходе конкурсных испытаний педагог продемонстрировала свой творческий потенциал и профессионализм.
Белгородскую область в конкурсе «Педагогический дебют — 2024» будет представлять не только Яна Демьянова, но и Анастасия Олеговна Степанова. Она работает учителем начальных классов Тавровской школы «Формула успеха».
Отметим, что в регионе наблюдается дефицит учителей: в белгородских школах не хватает 148 учителей. Педагогов ищет 90 школ, сообщили в региональном правительстве журналистам «Открытого Белгорода».