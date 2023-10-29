Евреям вход воспрещён: антисемитские акции вспыхнули на Северном Кавказе

Posted Вчера, 19:31
Published Вчера, 19:31
Modified Вчера, 19:33
Updated Вчера, 19:33
По регионам Северного Кавказа прошла серия протестных акций, направленных против Израиля. Происхождение этих выступлений связано с дезинформацией о прибытии израильских беженцев в республики СКФО. Во время митингов выкрикивали агрессивные лозунги, включая выражения ненависти к людям. Полиция почти не вмешивалась в происходящее. На данный момент мы предоставляем более подробную информацию.
В субботу вечером и в ночь на воскресенье произошли антисемитские протесты в Дагестане. Причиной стали ложные сведения: один из Telegram-каналов распространил информацию о приезде группы беженцев из Израиля в эту республику. Авторы фейка указали точное место — город Хасавюрт, гостиница «Фламинго».
Достаточно было всего лишь нескольких часов, чтобы возле отеля собралась толпа недовольных граждан, требующих выселить израильтян и изгнать их из города и республики.
Звучали также и другие призывы. Большинство этих призывов были откровенно ненавистническими по отношению к людям.
Митинг у гостиницы «Фламинго» в Дагестане быстро перекинулся на протесты в Махачкале. Несмотря на то, что полиция собиралась возле протестующих (их численность составляла не менее 500 человек в каждом городе), они практически не мешали им. К тому же, в Хасавюрте полиция разрешила группе активистов проверить номера в гостинице на наличие израильтян. Стоит только представить, что случилось бы, если бы яростные горожане нашли кого-то с израильским паспортом.
Убедившись, что нет оснований для немедленной этнической чистки, агрессивно настроенные люди расходятся. Сразу после их ухода администрация отеля «Фламинго» повесила объявление на входной двери.
«Вход строго запрещен иностранным гражданам ИЗРАИЛЯ (ЕВРЕЯМ)!!! И они не проживают здесь!!!».
Глава Дагестана, Сергей Меликов, в попытке объяснить происходящее, назвал это «следствием работы экстремистских ресурсов» за границей.
«Что произошло? Экстремистские ресурсы, которые контролируются врагами России (!), распространили вызывающие призывы, на которые, к сожалению, отреагировали некоторые горячие головы. Этот инцидент ничего хорошего не говорит о тех, кто поддался провокации и позволил им манипулировать. Из-за фальшивых сообщений, разносимых нашими врагами, молодые люди были на грани нарушения закона!», — заявил Меликов.
Затем глава республики призвал всех быть благоразумными и пресекать любые попытки расколоть общество.
По-видимому, Меликов, перекладывая ответственность на заговор иностранной разведки и «экстремистов», считает, что может избежать ответственности за происходящее в республике. Но даже если протесты были организованы за рубежом, как объяснить тот факт, что одна публикация в Телеграм-канале смогла в короткий срок нарушить стабильность в самом густонаселенном регионе Северного Кавказа?
На следующий день стихийный митинг произошел в Карачаево-Черкесии. Здесь люди пошли еще дальше: они требовали выселить евреев, уже проживающих в республике. Представитель местной администрации вышел на встречу с протестующими.
«Вы можете нам помочь? Выселите их (евреев) и не пускайте», — кричала одна женщина чиновнику.
«Законными путями [нельзя]», — ответил служащий.
Из толпы раздались призывы к погромам.
«Как мы можем законными путями выселить их? В Палестине их убивают законными путями? Они бросают камни, а они — ракетами. Это нормально?» — возмущалась другая женщина.
После криков женщины и мужчины разошлись. Власти республики не прокомментировали происходящее.
Дмитрий Журавлев, глава Института региональных проблем и политолог, в интервью NewsTracker назвал происходящее проявлением слабости региональных властей.
«Это точно не указывает на силу властей. Это могло указывать только в случае, если власти сами бы все организовали. Тогда они пошли бы против позиции центра, так как федеральная власть не занимала жесткой антиизраильской позиции. Если это сила, то это антифедеральная сила. Если митинги были организованы другими лицами, например, религиозными организациями (не муфтиятами, а общественными организациями), и власти не смогли предотвратить это, то это, скорее, слабость местных властей. То есть, это либо деструктивная сила, либо конструктивная слабость», — сказал Журавлев.
Вечером воскресенья в Махачкале толпа собралась встречать пассажиров самолёта из Тель-Авива, который приземлился в местном аэропорту. Якобы в нём должны были прилететь в Россию беженцы из Израиля.