Евреям вход воспрещён: антисемитские акции вспыхнули на Северном Кавказе

Митинг у гостиницы «Фламинго» в Дагестане быстро перекинулся на протесты в Махачкале. Несмотря на то, что полиция собиралась возле протестующих (их численность составляла не менее 500 человек в каждом городе), они практически не мешали им. К тому же, в Хасавюрте полиция разрешила группе активистов проверить номера в гостинице на наличие израильтян. Стоит только представить, что случилось бы, если бы яростные горожане нашли кого-то с израильским паспортом.