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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Более 650 брендов из 30 стран представлены на Московской неделе интерьера и дизайна

Более 650 брендов из 30 стран представлены на Московской неделе интерьера и дизайна

29 октября 2023, 15:07
Фото: пресс-служба III Московской недели интерьера и дизайна
С 28 по 31 октября в столичном Манеже проходит III Московская неделя интерьера и дизайна. В ней будут участвовать представители из 30 государств, в числе которых Турция, Китай, Египет, Иран.

Свою продукцию покажут более 650 российских и иностранных брендов мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, а также строительных и отделочных материалов.

В первый день мероприятия выстроились огромные очереди москвичей к продукции отечественных брендов. На маркете было продано товаров на сумму более 9,5 миллиона рублей, передает gazeta.ru.

На стенде «Яндекс Маркета» впервые представлена эксклюзивная мебель собственного бренда маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи», которые спроектированы для транспортировки в багажнике машины. Также на стенде представлена кровать из коллекции «Селенга». А на самом сервисе появился раздел с товарами участников выставки в категориях «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».

Как говорят участники события, здесь открываются большие возможности для увеличения клиентской базы, в том числе корпоративных покупателей, а также для поиска новых партнеров среди производителей мебели и ведущих дизайнеров.

Отмечается, что на прошлогоднем подобном мероприятии было заключено 13 коммерческих контрактов почти на 14 миллиардов рублей. Это стало доказательством большого потенциала российского мебельного и дизайнерского бизнеса.

Для посещения Московской недели интерьера и дизайна необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.

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