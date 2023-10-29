Более 650 брендов из 30 стран представлены на Московской неделе интерьера и дизайна

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Свою продукцию покажут более 650 российских и иностранных брендов мебели, предметов интерьера, аксессуаров для дома, а также строительных и отделочных материалов.
В первый день мероприятия выстроились огромные очереди москвичей к продукции отечественных брендов. На маркете было продано товаров на сумму более 9,5 миллиона рублей, передает gazeta.ru.
На стенде «Яндекс Маркета» впервые представлена эксклюзивная мебель собственного бренда маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи», которые спроектированы для транспортировки в багажнике машины. Также на стенде представлена кровать из коллекции «Селенга». А на самом сервисе появился раздел с товарами участников выставки в категориях «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».
Как говорят участники события, здесь открываются большие возможности для увеличения клиентской базы, в том числе корпоративных покупателей, а также для поиска новых партнеров среди производителей мебели и ведущих дизайнеров.
Отмечается, что на прошлогоднем подобном мероприятии было заключено 13 коммерческих контрактов почти на 14 миллиардов рублей. Это стало доказательством большого потенциала российского мебельного и дизайнерского бизнеса.
Для посещения Московской недели интерьера и дизайна необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия.