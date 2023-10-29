Более 650 брендов из 30 стран представлены на Московской неделе интерьера и дизайна

На стенде «Яндекс Маркета» впервые представлена эксклюзивная мебель собственного бренда маркетплейса. Диван и кресло «Лаппи», которые спроектированы для транспортировки в багажнике машины. Также на стенде представлена кровать из коллекции «Селенга». А на самом сервисе появился раздел с товарами участников выставки в категориях «Ванная», «Гостиная», «Спальня», «Кухня» и «Умный дом».