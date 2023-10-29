Белгородские энергетики продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

В настоящее время активно ведется устранение повреждений по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке. Однако, работы осложняются ухудшением погодных условий. По данным Гидрометцентра сегодня в Белгородской области сохраняется сильный, шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.