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Белгородские энергетики продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

Белгородские энергетики продолжают работать в усиленном режиме из-за непогоды

29 октября 2023, 11:44
Фото: Пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»
Энергетики филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго» ликвидируют технологические нарушения, вызванные прошедшим по территории региона циклоном, который сопровождался дождем и сильным ветром.

В настоящее время активно ведется устранение повреждений по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке. Однако, работы осложняются ухудшением погодных условий. По данным Гидрометцентра сегодня в Белгородской области сохраняется сильный, шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.

В аварийно-восстановительных работах участвуют 11 бригад в составе 32 человек, 15 единиц спецтехники. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам могут быть задействованы 188 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 27 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Энергетики настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности, не находиться вблизи электроустановок — это может быть смертельно опасно. В случае обнаружения обрывов электропроводов — не приближаться к ним ближе, чем на 8-10 метров. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220 (бесплатно, круглосуточно).

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#Белгородэнерго#Новости Белгорода#Энергетики#Электроснабжение#Белгород#Александра Склярова
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