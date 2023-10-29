Антисемитские беспорядки в Дагестане: что известно к этому часу

Posted Вчера, 20:22
Published Вчера, 20:22
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Воскресным вечером в аэропорту Махачкалы произошел неожиданный инцидент. Толпа местных жителей собралась на привокзальной площади возле города Каспийска. Их возмутило предстоящее прибытие самолета из Тель-Авива, так как они подумали, что в Дагестан привозят израильских беженцев. Эта ложная информация вызвала гнев у мусульман.
Собравшаяся толпа была агрессивно настроена. Люди произносили антисемитские лозунги, кричали «Аллаху акбар» и размахивали палестинскими флагами. Смогли проникнуть в аэровокзальный комплекс без особых усилий, растолкав небольшое количество охраны. В здании начали громить все на своем пути.
Протестующие записывали происходящее на видео и выкладывали в социальные сети. На этих записях можно увидеть, как люди бегают по коридорам, ищут сотрудников и выгоняют их. Они также искали пассажиров рейса из Израиля и выражали им свою ненависть.
У нескольких пассажиров силой забирали паспорта и проверяли их, чтобы удостовериться, что они не граждане Израиля. Затем толпа выбежала на взлетно-посадочную полосу и заблокировала ее, при этом там находился как минимум один самолет с пассажирами. Они бросались штурмовать борт, а некоторые мужчины пытались вскрыть двери самолета.
В конечном итоге пассажиры тель-авивского рейса были выпущены в аэропорт. Они пытались отбиться от протестующих, которые хотели наказать их. Одна женщина показывала свой российский паспорт и просила отпустить ее и ее ребенка, объясняя, что они ездили в Израиль на лечение.
Пока власти Дагестана не комментировали происходящее в аэропорту. МВД, Следственный комитет и прокуратура также не сообщали о принятых мерах. Аэропорт «Уйташ» в Каспийске временно закрыли. Лидер Северной Осетии назвал происходящее провокацией из-за границы и призвал сохранять спокойствие.
Ближе к 22:00 беспорядки в аэропорту Махачкалы начали утихать, люди разбредались по домам. Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении дела по статье об организации массовых беспорядков, за что зачинщикам грозит до 15 лет лишения свободы. МВД республики будет выявлять активных участников погромов.