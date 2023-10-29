Антисемитские беспорядки в Дагестане: что известно к этому часу

У нескольких пассажиров силой забирали паспорта и проверяли их, чтобы удостовериться, что они не граждане Израиля. Затем толпа выбежала на взлетно-посадочную полосу и заблокировала ее, при этом там находился как минимум один самолет с пассажирами. Они бросались штурмовать борт, а некоторые мужчины пытались вскрыть двери самолета.