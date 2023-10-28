Женщина, вставшая из инвалидной коляски, помогает Донбассу

Posted 28 октября, 09:10
Published 28 октября, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В 1988 году 30-летняя Наталья попала в серьезную автомобильную катастрофу. Выжила, но передвигаться на своих ногах уже не могла. Для нее, преподавателя и активного по жизни человека, это был сильнейший шок. Практически полгода девушка провела в инвалидном кресле. Начать ходить помог врач.
— Он выставил всех из палаты и задал прямой вопрос: «Ты жить хочешь?». Конечно! «Если хочешь — борись!» и стал заниматься со мной. Оставался после работы и учил меня ходить заново. Меня морально поддержали и в обществе инвалидов, — вспоминает участница проекта #безграничные_донбасс.
И — да — она встала на ноги! Пусть с опорой, но ходит сама.
Членом общества инвалидов Наталья Рыкова является с 1989 года. Оно было создано в Санкт-Петербурге для общения, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли выйти из своих четырех стен. Сначала действительно они просто собирались, разговаривали, делились проблемами, радостями. Затем организация стала получать гуманитарную помощь и распределять ее нуждающимся.
Наталья привыкла работать с людьми, знает все их чаяния, поэтому ее избрали председателем первичной организации во Фрунзенской местной организации Всероссийского общества инвалидов. Многие годы участники живут дружной семьей, проводят чаепития, выставки, соревнования по настольным играм.
— У нас очень интересные праздники, каждая из десяти первичных организаций готовит по номеру: стихи, песни, театрализованные сценки. У меня, например, хорошая память, я неплохо читаю стихи, рисую, — рассказывает Наталья Рыкова.
Но есть и другая работа, которая требует сил, настойчивости, юридической грамотности. Однажды пришлось буквально бороться за квартиру, которую у женщины мошенники забрали обманным путем. Благодаря неравнодушию председателя первички ей помогли вернуть жилье.
С 2022 года Наталья является еще и волонтером благотворительного фонда «Объятие». Она помогла организовать работу пункта приема гуманитарной помощи Донбассу. Жители района несут продукты, вещи, а волонтеры расфасовывают в коробки и отправляют жителям ДНР.
Справляться с трудностями нашей героине помогают оптимизм и желание помогать людям. Ей важно знать, что сегодня лучше, чем вчера, и верить, что завтра будет лучше, чем сегодня. Главным успехом она считает свою востребованность и то, что ей везет на хороших людей.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.