Женщина, вставшая из инвалидной коляски, помогает Донбассу

Справляться с трудностями нашей героине помогают оптимизм и желание помогать людям. Ей важно знать, что сегодня лучше, чем вчера, и верить, что завтра будет лучше, чем сегодня. Главным успехом она считает свою востребованность и то, что ей везет на хороших людей.