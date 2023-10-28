Задержание голого белгородца, очередь за сахаром и непогода: итоги дня

В Белгороде каждую субботу проводится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. 28 октября в мероприятии приняли участие 130 местных производителей, включая 100 личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, стало больше точек по продаже куриных яиц. А около машин с сахаром образовалась очередь. Некоторые покупатели даже привезли с собой тележки. Всего на ярмарке продали более 43 тонн разнообразной продукции. Из них, около половины составлял сахар — более 20 тонн.