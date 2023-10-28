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Задержание голого белгородца, очередь за сахаром и непогода: итоги дня

Задержание голого белгородца, очередь за сахаром и непогода: итоги дня

28 октября 2023, 16:00
Фото: Midjourney
В субботу, 28 октября, жители Белгородской области обсуждали задержание голого мужчины, который ворвался в магазин, очередь за сахаром на ярмарке в областном центре и последствия непогоды. Подробнее — в итогах дня.
Сюжет
Погода

Из магазина в больницу

В магазине «Фермер» в Белгороде произошло необычное происшествие. Неизвестный голый мужчина зашёл внутрь торгового помещения и начал бушевать, разбивая содержимое полок. Очевидцы смогли его скрутить, удержав до прибытия правоохранительных органов. По информации областного УМВД, нарушителем оказался 32-летний житель Белгорода, у которого были признаки наркотического опьянения. На место вызвали скорую помощь, после чего мужчину направили в специализированное медучреждение. Следствие в настоящий момент проводит химико-токсикологическое исследование, результаты которого дадут возможность определить дальнейшую судьбу нарушителя в рамках административной ответственности.

Голого белгородца, который ворвался в магазин, отправили в медучреждение
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Очередь за сладкой жизнью

В Белгороде каждую субботу проводится традиционная сельскохозяйственная ярмарка. 28 октября в мероприятии приняли участие 130 местных производителей, включая 100 личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств. Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, стало больше точек по продаже куриных яиц. А около машин с сахаром образовалась очередь. Некоторые покупатели даже привезли с собой тележки. Всего на ярмарке продали более 43 тонн разнообразной продукции. Из них, около половины составлял сахар — более 20 тонн.

Белгородцы вновь выстраивались в очередь за сахаром
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Нет плохой погоды…

Белгородцев предупредили о штормовом ветре. Фото и видео последствий непогоды опубликовали в Сети. Один из инцидентов произошёл в посёлке Майский Белгородского района. Там сухое дерево упало на проезжую часть. В Дальней Игуменке из-за упавшего сухого дерева повреждения получил автомобиль. Ещё один случай произошёл в Безлюдовке Шебекинского городского округа, где огромная сосна блокировала дорогу. Водители решили проблему самостоятельно. А в Строителе ветер повредил магазин «Славянский» и повалил дерево во дворе детского сада.

Поваленные деревья и повреждённый магазин: фото непогоды в Белгородской области
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