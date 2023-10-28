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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Белгороде реконструируют перекрёсток Богдана Хмельницкого со Студенческой

Возле авторынка в Белгороде станет больше полос движения

28 октября 2023, 11:56
Фото: 1MI

В Белгороде реконструируют перекрёсток Богдана Хмельницкого со Студенческой

Об изменениях рассказал мэр областного центра Валентин Демидов в своём Telegram-канале. Работы проведут в 2024 году.
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ДТП

Как отметил градоначальник, в Белгороде сотрудники Центра организации дорожного движения с помощью интеллектуальных систем анализируют транспортные и пешеходные потоки, следят за заторовыми ситуациями, а также могут удалённо управлять светофорами.

Всего за пару лет в городе установили почти 700 единиц различного оборудования. Речь идёт о контроллерах, камерах, комплексах фиксации правонарушений.

Третий год фиксируем снижение числа раненых и погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Как пример, перекрёсток Белгородского проспекта и улицы Попова до недавнего времени считался достаточно аварийным участком. По Белгородскому проспекту были затруднены левые повороты, регулярно происходили ДТП. Исправили ситуацию веерные разъезды.
Валентин Демидов

Мэр отметил, что в рамках первого этапа работ подобные изменения будут на перекрёстках ул. Студенческой с ул. Некрасова и ул. Садовой. А ещё власти планируют расширить подход от авторынка до трёх полос, увеличить количество полос по улицам Садовой и Некрасова, а также реконструировать перекрёсток Богдана Хмельницкого с ул. Студенческая.

Ранее стало известно, что в следующем году в некоторых районах и горокругах области появятся новые пешеходно-транспортные светофоры. Всего будет 11 объектов. Часть из них установят в Белгородском районе.

Не только в субботу, но и в воскресенье: в Белгороде снова перекроют дороги
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