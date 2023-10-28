Возле авторынка в Белгороде станет больше полос движения

Мэр отметил, что в рамках первого этапа работ подобные изменения будут на перекрёстках ул. Студенческой с ул. Некрасова и ул. Садовой. А ещё власти планируют расширить подход от авторынка до трёх полос, увеличить количество полос по улицам Садовой и Некрасова, а также реконструировать перекрёсток Богдана Хмельницкого с ул. Студенческая.