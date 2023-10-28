Посол мира из Горловки рассказала о гибели дочери и мужа под обстрелами

Posted 28 октября, 13:49
Published 28 октября, 13:49
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
— Муж успел накрыть меня собой. Его убило на мне. Поэтому у меня из частей тела только рука оторвана. Правый плечевой пояс был сломлен полностью. Несмотря на такие ранения, я смогла оказать себе помощь со сломанной лопаткой, и выйти с двумя детьми из дома, — вспоминает героиня проекта #безграничные_донбасс2023.
Анна смогла пережить то, что с ней случилось, и нашла в себе силы двигаться дальше. Она — претендент на Нобелевскую премию мира, на которую её выдвинули депутаты парламента Рима.
— Меня выдвигали на Нобелевскую премию мира как женщина-герой, которая смогла в обрушенном доме спастись после попадания двух снарядов и, несмотря на то, что была оторвана рука, еще и вынести из этого дома двоих грудных детей тяжело раненых, — рассказала Анна Тув интервьюерам проекта #безграничные_донбасс2023.
Сейчас женщина работает моделью, выступает в качестве мотивационного спикера. Её приглашают СМИ России и зарубежья (Германии, Франции, Италии, Сербии), а также зовут на конференции с сенаторами ассамблеи ООН.
— Находясь в таком состоянии я очень долго боролась с нежеланием жить после гибели ребенка, гибели мужа. Когда я переломила себя и приняла то, что я буду жить, не смотря ни на что, в каком бы я теле не находилась — я все равно буду победителем, я не стану ноющей жертвой.
На сегодняшний день Анна — член землячества донбассовцев, победительница международного конкурса «Успех». Она участвует в патриотических мероприятиях, является послом мира и разрушает границы между здоровыми людьми и инвалидами.
— Моя основная задача — изменить отношение к людям с инвалидностью в стране полностью; разрушить грани между инвалидом и здоровым человеком; показать, что инвалидность — это не приговор, что с ней можно жить полноценно: быть счастливой, быть любимой, быть женщиной, быть красивой.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
#безграничные_донбасс #фондкультурныхинициатив