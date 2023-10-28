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Posted 28 октября, 13:49

Published 28 октября, 13:49

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Посол мира из Горловки рассказала о гибели дочери и мужа под обстрелами

Посол мира из Горловки рассказала о гибели дочери и мужа под обстрелами

28 октября 2023, 13:49
Анна Геннадьевна Тув — женщина с грустными глазами и невероятно трагичной историей: ее старшая дочь и супруг скончались из-за снарядов, попавших в дом в Горловке. Муж успел накрыть Анну телом, благодаря чему та не погибла, однако лишилась руки.
— Муж успел накрыть меня собой. Его убило на мне. Поэтому у меня из частей тела только рука оторвана. Правый плечевой пояс был сломлен полностью. Несмотря на такие ранения, я смогла оказать себе помощь со сломанной лопаткой, и выйти с двумя детьми из дома, — вспоминает героиня проекта #безграничные_донбасс2023.

Анна смогла пережить то, что с ней случилось, и нашла в себе силы двигаться дальше. Она — претендент на Нобелевскую премию мира, на которую её выдвинули депутаты парламента Рима.

— Меня выдвигали на Нобелевскую премию мира как женщина-герой, которая смогла в обрушенном доме спастись после попадания двух снарядов и, несмотря на то, что была оторвана рука, еще и вынести из этого дома двоих грудных детей тяжело раненых, — рассказала Анна Тув интервьюерам проекта #безграничные_донбасс2023.

Сейчас женщина работает моделью, выступает в качестве мотивационного спикера. Её приглашают СМИ России и зарубежья (Германии, Франции, Италии, Сербии), а также зовут на конференции с сенаторами ассамблеи ООН.

— Находясь в таком состоянии я очень долго боролась с нежеланием жить после гибели ребенка, гибели мужа. Когда я переломила себя и приняла то, что я буду жить, не смотря ни на что, в каком бы я теле не находилась — я все равно буду победителем, я не стану ноющей жертвой.

На сегодняшний день Анна — член землячества донбассовцев, победительница международного конкурса «Успех». Она участвует в патриотических мероприятиях, является послом мира и разрушает границы между здоровыми людьми и инвалидами.

— Моя основная задача — изменить отношение к людям с инвалидностью в стране полностью; разрушить грани между инвалидом и здоровым человеком; показать, что инвалидность — это не приговор, что с ней можно жить полноценно: быть счастливой, быть любимой, быть женщиной, быть красивой.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

#безграничные_донбасс #фондкультурныхинициатив

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