Нападающий сборной ДНР по баскетболу на колясках мотивирует здоровых друзей на спорт

В 2015-м Максим получил травму в результате разрыва мины, из-за чего оказался в инвалидном кресле. Долго лежал в больнице. В 2018-м, когда стало можно, начал полноценную реабилитацию. Герой проекта #безграничные_донбасс чувствовал: пока лежал, тело превратилось в состояние даже не овоща, а желе. И с этим нужно было что-то делать. Он старался заниматься сам, потом попал на реабилитацию в специализированный центр. Там он и познакомился с баскетболом и со своими будущими товарищами по команде.