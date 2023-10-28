Нападающий сборной ДНР по баскетболу на колясках мотивирует здоровых друзей на спорт

Posted 28 октября, 09:31
Published 28 октября, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Травмирован, но не сломлен. Наверняка, так говорили о Максиме Каменщикове из ДНР те, кто его знает хорошо, после того, как с ним случилась та самая трагедия. Она разделила его жизнь на «до» и «после». Но лишь ещё больше закалила характер.
В 2015-м Максим получил травму в результате разрыва мины, из-за чего оказался в инвалидном кресле. Долго лежал в больнице. В 2018-м, когда стало можно, начал полноценную реабилитацию. Герой проекта #безграничные_донбасс чувствовал: пока лежал, тело превратилось в состояние даже не овоща, а желе. И с этим нужно было что-то делать. Он старался заниматься сам, потом попал на реабилитацию в специализированный центр. Там он и познакомился с баскетболом и со своими будущими товарищами по команде.
— Ребята предложили попробовать поиграть. Я попробовал, стало интересно. А потом затянуло так, что без баскетбола я уже будущего своего не вижу, теперь это большая часть моей жизни, — говорит Максим Каменщиков.
Сейчас Максим — нападающий сборной ДНР. Много времени он посвящает тренировкам. Правда, признаётся: хотелось бы больше игровой практики. А для этого нужно более активное участие в соревнованиях и турнирах, что пока для команды из региона, находящегося в зоне СВО, совсем не просто. Но всё впереди — уверен герой проекта #безграничные_донбасс.
Хоть соревнований с участием сборной ДНР ещё немного, но все их с увлечением смотрит супруга Максима и его друзья. Более того, здоровых друзей это мотивирует не лениться, не сидеть дома, а также заниматься спортом.
— У меня товарищ один, здоровый, как-то говорит: «Сидел дома, думал: не пойду сегодня в спортзал, лень». Я скидываю ему трансляцию своей игры. Он отвечает: «Ну уж если ты играешь, мне стыдно дома сидеть!». Говорит, что собрался и пошёл в спортзал. Можно сказать, я его замотивировал, — рассказывает мужчина.
Ему же самому трудности преодолевать помогает девиз — строка из песни Сергея Шнурова: «… (хрен) меня сломишь — жизнь хороша!». А ещё осознание того, что каждое падение — это возможность встать, сделать работу над ошибками и идти дальше.
О начале боевых действий на Донбассе Максим говорит коротко: они кардинально осложнили его жизнь. По его словам, после Майдана он лишился работы — российская компания не продлила заводу лицензию, и тот постепенно перестал существовать. А из Мариуполя, в котором он жил некоторое время, вообще пришлось сбежать после того, как город захватили нацисты.
Но плохое спортсмен вспоминает весьма неохотно. Говорит: лучше о хорошем. Например, о том, какое колоссальное количество человек помогает его команде. Пользуясь случаем, игроки передают всем этим людям искреннюю благодарность.
— А ещё я желаю всем, кто будет читать обо мне, не падать духом, мирного неба и процветания. И помните: нас не сломишь, русские не сдаются! — сказал в завершение Максим Каменщиков.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.