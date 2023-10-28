На белгородское село сбросили 7 взрывных устройств с беспилотного воздушного судна

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По информации губернатора, за прошедшие сутки ВСУ наносили удары по двум муниципалитетам области. В Белгородском районе под огнём была Журавлёвка. По населённому пункту выпустили один артиллерийский снаряд.
Также два взрывных устройства с БПЛА противник сбросил в селе Щетиновка. В двух случаях обошлось без последствий.
Под атаку попали населённые пункты и в Грайворонском горокруге. На окраине села Сподарюшино противник сбросил с беспилотного воздушного судна семь взрывных устройств. Били и по селу Безымено. По населённому пункту выпустили два миномётных снаряда. По селу Пороз — четыре миномётных снаряда, а по Дроновке — три.
Однако ни в одном из населённых пунктов муниципалитета пострадавших и разрушений нет.
Напомним, ранее возле склада радиоактивных отходов на территории Курчатовской АЭС в Курской области также взорвался беспилотник. Серьёзных последствий удалось избежать. Всего ВСУ попытались атаковать атомную станцию три раза.