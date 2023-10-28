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На белгородское село сбросили 7 взрывных устройств с беспилотного воздушного судна

На белгородское село сбросили 7 взрывных устройств с беспилотного воздушного судна

28 октября 2023, 07:27
Фото: 1MI
ВС

По информации губернатора, за прошедшие сутки ВСУ наносили удары по двум муниципалитетам области. В Белгородском районе под огнём была Журавлёвка. По населённому пункту выпустили один артиллерийский снаряд.

Также два взрывных устройства с БПЛА противник сбросил в селе Щетиновка. В двух случаях обошлось без последствий.

Под атаку попали населённые пункты и в Грайворонском горокруге. На окраине села Сподарюшино противник сбросил с беспилотного воздушного судна семь взрывных устройств. Били и по селу Безымено. По населённому пункту выпустили два миномётных снаряда. По селу Пороз — четыре миномётных снаряда, а по Дроновке — три.

Однако ни в одном из населённых пунктов муниципалитета пострадавших и разрушений нет.

Напомним, ранее возле склада радиоактивных отходов на территории Курчатовской АЭС в Курской области также взорвался беспилотник. Серьёзных последствий удалось избежать. Всего ВСУ попытались атаковать атомную станцию три раза.

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#Белгородский район#Курская область#Губернатор#Муниципалитеты#Белгород#Кристина Семенчук#Грайворонский горокруг#Артиллерийский снаряд#Взрывные устройства
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