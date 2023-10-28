На белгородское село сбросили 7 взрывных устройств с беспилотного воздушного судна

Под атаку попали населённые пункты и в Грайворонском горокруге. На окраине села Сподарюшино противник сбросил с беспилотного воздушного судна семь взрывных устройств. Били и по селу Безымено. По населённому пункту выпустили два миномётных снаряда. По селу Пороз — четыре миномётных снаряда, а по Дроновке — три.