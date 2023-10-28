Голого белгородца, который ворвался в магазин, отправили в медучреждение

По информации ведомства, после поступившего сообщения о голом дебошире на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и участковый. До прибытия правоохранителей 32-летнего белгородца удерживали очевидцы. У мужчины были признаки наркотического опьянения. Ему вызвали скорую.