Голого белгородца, который ворвался в магазин, отправили в медучреждение

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
27 октября неизвестный голый мужчина ворвался в магазин «Фермер» в районе улицы Архиерейской в Белгороде и стал громить полки. Его скрутили очевидцы. Подробности происшествия сообщили в региональном управлении МВД.
По информации ведомства, после поступившего сообщения о голом дебошире на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и участковый. До прибытия правоохранителей 32-летнего белгородца удерживали очевидцы. У мужчины были признаки наркотического опьянения. Ему вызвали скорую.
Сейчас мужчина находится в специализированном медучреждении. После получения результатов химико-токсикологического исследования правоохранители решат вопрос о привлечении его к административной ответственности.