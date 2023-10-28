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В Белгороде задержали голого белгородца, который ворвался в магазин

Голого белгородца, который ворвался в магазин, отправили в медучреждение

28 октября 2023, 07:46
Фото: Midjourney

В Белгороде задержали голого белгородца, который ворвался в магазин

У местного жителя были признаки наркотического опьянения. Его отправили в специализированное медучреждение, сообщили в региональном управлении МВД.

27 октября неизвестный голый мужчина ворвался в магазин «Фермер» в районе улицы Архиерейской в Белгороде и стал громить полки. Его скрутили очевидцы. Подробности происшествия сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, после поступившего сообщения о голом дебошире на место выехали сотрудники патрульно-постовой службы и участковый. До прибытия правоохранителей 32-летнего белгородца удерживали очевидцы. У мужчины были признаки наркотического опьянения. Ему вызвали скорую.

Сейчас мужчина находится в специализированном медучреждении. После получения результатов химико-токсикологического исследования правоохранители решат вопрос о привлечении его к административной ответственности.

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#Происшествия#Новости Белгорода#Наркотическое опьянение#Белгород#Кристина Семенчук#Медучреждение
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