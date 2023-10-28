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Published Сегодня, 09:22

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Updated Сегодня, 09:24

Гладков рассказал об оказании мобильной юридической помощи 300 белгородцам

Гладков рассказал об оказании мобильной юридической помощи 300 белгородцам

28 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI
Автомобиль ездит по отдалённым населённым пунктам региона. Подробности рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Автомобиль, который ездит по отдалённым населённым пунктам Белгородской области и оказывает бесплатную юридическую помощь, приобрели в 2022 году. Как отметил губернатор, услугой воспользовались 300 человек.

Хотелось узнать ваше мнение: что нужно исправить, как формируется общение и реальна ли та помощь, которая оказана вам, какие есть замечания для того, чтобы нам их исправить, чтобы, несмотря на удалённость от областного центра, в случае возникновения каждый житель смог воспользоваться бесплатной юридической помощью, если в этом, повторюсь, есть необходимость.
Вячеслав Гладков

Напомним, мобильный комплекс по оказанию юридической помощи работает по аналогии с «Поездами здоровья». Сегодня, 28 октября, стало известно, что последние встают на техобслуживание. Они временно не будут выезжать в отделённые сёла области.

Всего за два месяца мобильные комплексы с медиками посетили 28 населённых пунктов. Своё здоровье проверили около 9000 белгородцев.

В Белгородской области расширили виды бесплатной юридической помощи
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#Белгородская область#Общение#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Юридическая помощь#Мобильный комплекс#Поезда здоровья
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