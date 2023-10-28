Белгородцы вновь выстраивались в очередь за сахаром

Всего на ярмарке продали свыше 43 тонн продукции. Почти половина – сахар (20 тонн). Также сельхозтоваропроизводители реализовали более тонны мёда, 2,5 тонны рыбной и 9,5 тонн плодоовощной продукции, а также почти 20 тысяч куриных яиц.