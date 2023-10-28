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Published Сегодня, 09:45

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Updated Сегодня, 09:47

За один день на ярмарке в Белгороде продали 20 тонн сахара

Белгородцы вновь выстраивались в очередь за сахаром

28 октября 2023, 09:45
Фото: 1MI

За один день на ярмарке в Белгороде продали 20 тонн сахара

Всего сельхозтоваропроизводители реализовали свыше 43 тонн продукции. Продали около 20 тонн сахара, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

В областном центре традиционно проходит сельскохозяйственная ярмарка. Как отметил губернатор, продукцию представили 130 областных товаропроизводителей (около 100 - личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства).

Обещания, которые давали людям неделю назад, выполнили. На ярмарке работали сразу четыре машины с куриным яйцом. Стало на порядок больше живой рыбой, очень востребованной среди покупателей. Была очередь за сахаром, кто-то даже пришёл с тележкой.
Вячеслав Гладков
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Что касается цен:

  • тушка цыпленка – от 180 рублей за кг;
  • сахар – 55 рублей;
  • лук – от 25 рублей;
  • капуста – от 15 рублей;
  • картофель – от 18 рублей;
  • яйца – от 65 рублей;
  • помидоры – от 100 рублей;
  • огурцы – от 50 рублей;
  • морковь – от 35 рублей;
  • живая рыба – от 150 рублей за кг. ⠀

Всего на ярмарке продали свыше 43 тонн продукции. Почти половина – сахар (20 тонн). Также сельхозтоваропроизводители реализовали более тонны мёда, 2,5 тонны рыбной и 9,5 тонн плодоовощной продукции, а также почти 20 тысяч куриных яиц.

До весны следующего года проводить сельскохозяйственные ярмарки в Белгороде будем в еженедельном формате. И, конечно, будем вести постоянный контроль за ценами.
Вячеслав Гладков
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