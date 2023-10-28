Белгородцы вновь выстраивались в очередь за сахаром

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В областном центре традиционно проходит сельскохозяйственная ярмарка. Как отметил губернатор, продукцию представили 130 областных товаропроизводителей (около 100 - личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства).
Обещания, которые давали людям неделю назад, выполнили. На ярмарке работали сразу четыре машины с куриным яйцом. Стало на порядок больше живой рыбой, очень востребованной среди покупателей. Была очередь за сахаром, кто-то даже пришёл с тележкой.
Вячеслав Гладков
Что касается цен:
Всего на ярмарке продали свыше 43 тонн продукции. Почти половина – сахар (20 тонн). Также сельхозтоваропроизводители реализовали более тонны мёда, 2,5 тонны рыбной и 9,5 тонн плодоовощной продукции, а также почти 20 тысяч куриных яиц.
До весны следующего года проводить сельскохозяйственные ярмарки в Белгороде будем в еженедельном формате. И, конечно, будем вести постоянный контроль за ценами.
Вячеслав Гладков