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Белгородские «Поезда здоровья» временно прекратят выезжать в населённые пункты

Белгородские «Поезда здоровья» временно прекратят выезжать в населённые пункты

28 октября 2023, 06:39
Фото: 1MI
Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. Мобильные комплексы встают на техническое обслуживание.

По данным губернатора, четыре «Поезда здоровья» за последние два месяца посетили 28 населённых пунктов. Услугами мобильных комплексов воспользовались порядка девяти тысяч жителей Белгородской области.

У 148 пациентов медики обнаружили заболевания крови. Белгородцы сейчас находятся под наблюдением врачей.

Понимаем, что эффективность работы мобильных комплексов высока, поэтому сейчас, с понедельника, они встают на техническое обслуживание, затем выйдут на маршрут следования и обязательно в своих социальных сетях расскажут о графике их работы.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее в ходе прямого эфира житель Губкина пожаловался на работу «Поезда здоровья». Однако оказалось, что в этот день мобильный комплекс с город не приезжал.

А был ли «Поезд здоровья»? Белгородцы пожаловались на осмотр мобильными бригадами
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#Белгородская область#Медицина#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Поезда здоровья
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