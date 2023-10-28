Белгородские «Поезда здоровья» временно прекратят выезжать в населённые пункты

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
По данным губернатора, четыре «Поезда здоровья» за последние два месяца посетили 28 населённых пунктов. Услугами мобильных комплексов воспользовались порядка девяти тысяч жителей Белгородской области.
У 148 пациентов медики обнаружили заболевания крови. Белгородцы сейчас находятся под наблюдением врачей.
Понимаем, что эффективность работы мобильных комплексов высока, поэтому сейчас, с понедельника, они встают на техническое обслуживание, затем выйдут на маршрут следования и обязательно в своих социальных сетях расскажут о графике их работы.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее в ходе прямого эфира житель Губкина пожаловался на работу «Поезда здоровья». Однако оказалось, что в этот день мобильный комплекс с город не приезжал.