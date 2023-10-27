Заражённую бешенством лису нашли под Белгородом

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Положительный результат на бешенство установили специалисты вирусологии белгородской испытательной лаборатории. Патологический материал лисы привезли в лабораторию из Вейделевского района Белгородской области.
Лабораторный диагноз удалось получить благодаря использованию аккредитованного метода флуоресцирующих антител.
Всего за 2023 год специалисты обнаружили 30 случаев бешенства из 202 доставленных проб — это 14,8% положительных результатов. Чаще всего бешенство обнаруживают у диких животных — 13, среди кошек такое заболевание встречалось реже — шесть, среди собак — 11 раз.
В Белгородском районе за этот год зарегистрировано на три случая бешенства больше, чем за этот же период, 10 месяцев, 2022 года. В прошлом году заражались бешенством чаще кошки и собаки — 11 случаев.