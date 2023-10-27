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Заражённую бешенством лису нашли под Белгородом

Заражённую бешенством лису нашли под Белгородом

27 октября 2023, 07:10
Фото: 1MI
Патологический материал животного привезли в белгородскую лабораторию из Вейделевского района. Всего за этот год бешенство подтвердилось у 30 животных, сообщили на официальном сайте Россельхознадзора.

Положительный результат на бешенство установили специалисты вирусологии белгородской испытательной лаборатории. Патологический материал лисы привезли в лабораторию из Вейделевского района Белгородской области.

Лабораторный диагноз удалось получить благодаря использованию аккредитованного метода флуоресцирующих антител.

Всего за 2023 год специалисты обнаружили 30 случаев бешенства из 202 доставленных проб — это 14,8% положительных результатов. Чаще всего бешенство обнаруживают у диких животных — 13, среди кошек такое заболевание встречалось реже — шесть, среди собак — 11 раз.

В Белгородском районе за этот год зарегистрировано на три случая бешенства больше, чем за этот же период, 10 месяцев, 2022 года. В прошлом году заражались бешенством чаще кошки и собаки — 11 случаев.

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#Белгородская область#Вейделевский район#Бешенство#Лаборатория#Белгород#Лиса#Александра Склярова
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