Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:00

Updated Сегодня, 16:00

СИЗО

Взятки Сергиенко, «Агро-Белогорье» и СВО и проверка цемзавода: как прошла неделя

27 октября 2023, 16:00
Фото: 1MI
СИЗО
На этой неделе белгородцы узнали, на какую сумму получил взятки экс-мэр Старого Оскола, за что «Белагромаш-Сервис» должен выплатить 96 млн московской компании, подробности преступления старооскольского рэпера и результаты очередной проверки цемзавода.

Уголовное дело экс-мэра Старого Оскола

На этой неделе в белгородском СК назвали сумму всех взяток бывшего главы администрации Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Его обвиняют в шести эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере.

Следствие установило, что, управляя муниципалитетом с 2017 по 2021 годы, Сергиенко выдавал разрешения на строительство объектов недвижимости и помогал с предоставлением земельных участков в аренду. За это он брал взятки — имущество и услуги имущественного характера на общую сумму 50 млн рублей.

Сейчас экс-мэр находится под арестом, а уголовное дело направили в суд.

Следователи рассказали, в какой сумме взяток обвиняют бывшего мэра Старого Оскола
Узнать подробнее

96 миллионов за призрачную технику

Компания «Белагромаш-Сервис» по последнему решению арбитражного суда должна будет выплатить московскому «Росагролизингу» деньги за несуществующие поставки сельскохозяйственной техники.

В суд на белгородского поставщика подали в феврале. Московская компания требовала признать четыре договора купли-продажи недействительными и взыскать от 10 до 37 млн по каждому из них.

Всё дело в том, что ещё 10 лет назад организованная группа лиц предоставила «Росагролизингу» документы о намерениях трёх компаний заключить договоры лизинга, где поставщиком указали «Белагромаш-Сервис». В свою очередь гендиректор белгородского производителя Артём Рязанов подписал к договору спецификации о поставках сельхозтехники в адрес лизингополучателей, которые должны были забрать её самовывозом. По документам, технику забрали, но на деле её не было. «Росагролизинг», который был введён в заблуждение перевёл на счёт поставщика более 96 миллионов рублей.

Сам Рязанов комментировать ситуацию с решением суда отказался, сославшись на то, что «занят».

Техника-призрак? «Белагромаш-Сервис» выплатит 96 млн за несуществующие поставки
Узнать подробнее

Трое погибших, один пропавший без вести

В спецоперации на Украине участвует 81 сотрудник «Агро-Белогорья» — 54 ушли по частичной мобилизации, 27 — добровольцы. На этой неделе стало известно, что три человека из холдинга, которые отправились в зону СВО, погибли, и один сотрудник пропал без вести.

Председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов сообщил, что 11 работников холдинга получили награды, среди них государственные ордены и медали. За всеми, кто отправился на СВО, сохранили рабочие места, а за госнаграды их будут поощрять пятью окладами.

Трое сотрудников «Агро-Белогорья» погибли в зоне СВО, один — пропал без вести
Узнать подробнее

Рэпер похитил и изнасиловал 16-летнюю девочку

Три уголовных дела возбудили в отношении 20-летнего старооскольца, который похитил свою бывшую девушку, привязал к батарее, побрил налысо и изнасиловал. Несовершеннолетнюю он подкараулил на улице, затолкал в машину и отвёз к себе домой, где держал два дня. Сообщается также, что он душил девочку и воткнул ей в ногу ножницы.

По новой информации от СК, обвиняемому помогал его друг. По версии следствия, они вместе похитили потерпевшую — второй фигурант дела вёл машину, — и вместе над ней издевались. Сейчас следователи устанавливают роль второго молодого человека в совершении преступления.

Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Узнать подробнее

Цемзавод проверила прокуратура

Тема с «Белгородским цементом» уже древнее мира. Белгородцы — жалуются, всевозможные проверки — проверяют, руководство предприятия — разводит руками. Теперь за дело взялась прокуратура.

Этой осенью в региональный Роспотребнадзор поступало множество жалоб от жителей Белгорода и даже чиновников, которые касались возможного загрязнения воздуха из-за работы цемзавода.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» провёл измерения и загрязняющие вещества в пробах с воздуха в районе завода не превышали норму. Сам Роспотребнадзор в этом году предприятие не проверял.

Прокуратура вместе со специалистами из «роспотреба» недавно провела свою проверку. Тоже взяли пробы воздуха, тоже изучили, и тоже ничего не нашли.

Всего отбор проб воздуха возле цемзавода для проверки этой осенью проводился три раза. О том, где конкретно берут эти пробы, мы писали здесь. Всего воздух исследуют на трёх улицах — Сумская, Мичурина и Загородная.

Прокуратура проверила цемзавод Белгорода: каковы результаты?
Узнать подробнее
Читайте также:
Приговор Глаголеву, бабье лето и обращение Шамана: неделя в Белгородской областиБывший директор Белоблводоканала получил должность на заводе ЗотоваОт Сумской до Мичурина: где брали пробы воздуха для проверки цемзавода в Белгороде?
#Белгородская область#Агро-Белогорье#Изнасилование#Итоги недели#Преступления#Александр Сергиенко#Цемзавод#Владимир зотов#Взятки#Екатерина Никулина#Артём Рязанов
Подпишитесь
Дружили 15 лет: кто помогал с обвинениями против экс-мэра Старого Оскола Сергиенко
Сегодня, 13:47
«Белгородэнерго» готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды
Сегодня, 15:00
Дунайцев ушёл с должности директора в белгородской компании Тебекиных
Сегодня, 11:20
В небе над Белгородом было громко
Сегодня, 14:27
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
Сегодня, 06:46
«Другая деятельность» ВС РФ: громкий взрыв над Белгородом не связан с работой ПВО
Сегодня, 14:40