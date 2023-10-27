Взятки Сергиенко, «Агро-Белогорье» и СВО и проверка цемзавода: как прошла неделя

Всё дело в том, что ещё 10 лет назад организованная группа лиц предоставила «Росагролизингу» документы о намерениях трёх компаний заключить договоры лизинга, где поставщиком указали «Белагромаш-Сервис». В свою очередь гендиректор белгородского производителя Артём Рязанов подписал к договору спецификации о поставках сельхозтехники в адрес лизингополучателей, которые должны были забрать её самовывозом. По документам, технику забрали, но на деле её не было. «Росагролизинг», который был введён в заблуждение перевёл на счёт поставщика более 96 миллионов рублей.