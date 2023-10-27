Взятки Сергиенко, «Агро-Белогорье» и СВО и проверка цемзавода: как прошла неделя

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На этой неделе в белгородском СК назвали сумму всех взяток бывшего главы администрации Старооскольского горокруга Александра Сергиенко. Его обвиняют в шести эпизодах получения взяток в крупном и особо крупном размере.
Следствие установило, что, управляя муниципалитетом с 2017 по 2021 годы, Сергиенко выдавал разрешения на строительство объектов недвижимости и помогал с предоставлением земельных участков в аренду. За это он брал взятки — имущество и услуги имущественного характера на общую сумму 50 млн рублей.
Сейчас экс-мэр находится под арестом, а уголовное дело направили в суд.
Компания «Белагромаш-Сервис» по последнему решению арбитражного суда должна будет выплатить московскому «Росагролизингу» деньги за несуществующие поставки сельскохозяйственной техники.
В суд на белгородского поставщика подали в феврале. Московская компания требовала признать четыре договора купли-продажи недействительными и взыскать от 10 до 37 млн по каждому из них.
Всё дело в том, что ещё 10 лет назад организованная группа лиц предоставила «Росагролизингу» документы о намерениях трёх компаний заключить договоры лизинга, где поставщиком указали «Белагромаш-Сервис». В свою очередь гендиректор белгородского производителя Артём Рязанов подписал к договору спецификации о поставках сельхозтехники в адрес лизингополучателей, которые должны были забрать её самовывозом. По документам, технику забрали, но на деле её не было. «Росагролизинг», который был введён в заблуждение перевёл на счёт поставщика более 96 миллионов рублей.
Сам Рязанов комментировать ситуацию с решением суда отказался, сославшись на то, что «занят».
В спецоперации на Украине участвует 81 сотрудник «Агро-Белогорья» — 54 ушли по частичной мобилизации, 27 — добровольцы. На этой неделе стало известно, что три человека из холдинга, которые отправились в зону СВО, погибли, и один сотрудник пропал без вести.
Председатель совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимир Зотов сообщил, что 11 работников холдинга получили награды, среди них государственные ордены и медали. За всеми, кто отправился на СВО, сохранили рабочие места, а за госнаграды их будут поощрять пятью окладами.
Три уголовных дела возбудили в отношении 20-летнего старооскольца, который похитил свою бывшую девушку, привязал к батарее, побрил налысо и изнасиловал. Несовершеннолетнюю он подкараулил на улице, затолкал в машину и отвёз к себе домой, где держал два дня. Сообщается также, что он душил девочку и воткнул ей в ногу ножницы.
По новой информации от СК, обвиняемому помогал его друг. По версии следствия, они вместе похитили потерпевшую — второй фигурант дела вёл машину, — и вместе над ней издевались. Сейчас следователи устанавливают роль второго молодого человека в совершении преступления.
Тема с «Белгородским цементом» уже древнее мира. Белгородцы — жалуются, всевозможные проверки — проверяют, руководство предприятия — разводит руками. Теперь за дело взялась прокуратура.
Этой осенью в региональный Роспотребнадзор поступало множество жалоб от жителей Белгорода и даже чиновников, которые касались возможного загрязнения воздуха из-за работы цемзавода.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» провёл измерения и загрязняющие вещества в пробах с воздуха в районе завода не превышали норму. Сам Роспотребнадзор в этом году предприятие не проверял.
Прокуратура вместе со специалистами из «роспотреба» недавно провела свою проверку. Тоже взяли пробы воздуха, тоже изучили, и тоже ничего не нашли.
Всего отбор проб воздуха возле цемзавода для проверки этой осенью проводился три раза. О том, где конкретно берут эти пробы, мы писали здесь. Всего воздух исследуют на трёх улицах — Сумская, Мичурина и Загородная.