Всеволожский путепровод: почему мост в маленьком городе стал одним из лучших в России

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Обо всем по порядку в новом выпуске нашего транспортного эксперимента «Дорожная карта».
Пожалуй, ключ к разгадке русской души следует искать в маленьких городках. Так покойно, легко и неспешно проходит в них время. Так много важных размышлений они побуждают. Только мелкие бытовые неустроенности в таких городках напрочь выбивают из колеи. К сожалению, не так часто эти проблемы решаются своевременно. Бывает, что очевидное шаги годами не принимаются или не реализуются. Но сегодня о противоположном примере. О том, как проблема была решена. Пусть этот позитивный пример вдохновит кого-то разобраться с неустроенностями в своих собственных городках.
Город Всеволожск не богат населением — здесь живет порядка 80 тысяч. Но, важно отметить, что за последние двадцать лет город почти удвоил количество своих жителей, что, согласитесь, необычно. Расположен он недалеко от культурной столицы, и вся его история связана с дорогами. Можно сказать, что жизнь городу подарила Ириновская железная дорога в 1895 году. Тогда это был еще не город, а лишь железнодорожная станция, которая быстро обросла дачами.
Дома во Всеволожске с тех самых пор мирно уживаются с деревьями. Сосны, ели, лиственницы, березы растушевывают городской пейзаж, радуют глаз. В начале XX века Всеволожск стал районным центром. Во время Великой Отечественной войны в истории города случилась еще одна, важнейшая дорога нашей Родины — «Дорога жизни». И только в 1963 году Всеволожск стал полноправным городом.
Вероятно, прочитав такую краткую справку о городе, вы уже догадываетесь о той самой проблеме, про решение которой мы хотим рассказать. Город «разрезан» железной дорогой пополам. Некогда заложенные автомобильные переезды никак не могли быть рассчитаны на тот дорожный трафик, с которым мы столкнулись в наши дни. В то же время, тысячи жителей Всеволожска ежедневно устремляются в Санкт-Петербург.
И тут кстати еще один позитивный факт о Всеволожске: в этом городке один из самых низких уровней безработицы. Тем не менее, просто представьте себе, что до 2021 года творилось на железнодорожных переездах, и еще на добрых пару километров от них. А движение поездов по всей стране интенсифицируется с каждым годом. Незадолго до начала работ переезд порой был закрыт для движения автотранспорта по несколько часов.
Строительство путепровода у станций Мельничный ручей и Всеволожская началось весной 2019 года. Нагрузка на близлежащие переезды увеличилась кратно. Усугубились пробки на ближайших переездах. Такое положение дел должно было сохраниться до 2022 года. Однако, и это еще один позитивный момент истории, объект был возведен на год раньше срока.
Измерить количество стресса, который пережили бы граждане за этот сэкономленный год вряд ли возможно. Есть определенная уверенность, что люди, добившиеся таких сокращений сроков строительства, вознаграждены не только благодарностью. А вот измерить то, насколько сократилось время в пути вполне возможно.
В нашем проекте «Дорожная карта» мы провели транспортный эксперимент и сравнили время в пути по новому путепроводу с альтернативным маршрутом через железнодорожный переезд.
При строительстве использовались инновационные материалы и оборудование. Например, уникальный консольно-шлюзовой кран, позволил смонтировать пролетное строение всего за полтора месяца. Ради интереса, не поленитесь и поищите изображения этих механизмов в интернете — они впечатляют.
Тротуары на виадуке были выполнены из литого асфальтобетона. Этот материал обладает важными для северных широт характеристиками водонепроницаемости, высокой степенью адгезии, высокой усталостной долговечностью, а также способен гасить (демпфировать) механические колебания. Ну, а искусственное освещение и шумоподавляющие экраны на фоне всего вышеперечисленного кажутся само собой разумеющимся.
Четырехполосный путепровод протяженностью 79,2 метров был торжественно открыт пробегом ретро-автомобилей. Общая стоимость проекта составила 1,7 млрд руб. Объект был построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Возможно ли, что подобный проект мог быть реализован вне федеральной поддержки? При всем уважении к жителям Всеволожска и его администрации, вероятность эта крайне мала.
А в этом году во Всеволожском районе в рамках нацпроекта практически завершены работы по ремонту участка дороги Станция Магнитная — посёлок имени Морозова. Ждёт своей очереди на ремонт та самая «Дорога жизни», что спасла многих ленинградцев во время блокады. Если говорить в целом о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области, то стоить отметить строительство двух мостов через реки Волхов и Свирь, а также масштабный проект строительства и реконструкция автомобильной дороги М-10 «Скандинавия» от Санкт-Петербурга через Выборг до границы с Финляндией.
Заключительным позитивным моментом во всей этой истории стало то, что автомобильный мост между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей вошел в рейтинг ТОП-5 социально-значимых и интересных объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги». И, как видим, весьма заслуженно.