Власти не знали о нехватке некоторых препаратов в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Белгородским властям не было известно о нехватке препаратов от диабета и астмы в регионе. За информацию губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил белгородку, которая рассказала, что не может вместе с супругом получить лекарства от этих заболеваний.
По словам горожанки, в поликлинике «Полимедика» им сообщили, что необходимых препаратов «Гликозид» и «Новатрон» в наличии нет. Семья не может получить лекарства на протяжении трёх месяцев.
«Мы с мужем астматики, а ещё диабет имею уже три месяца. Мы не можем получить лекарства. Заменить, врач сказал, нечем. В следующий квартал тоже не будет», — рассказала женщина.
Гладков поблагодарил белгородку за информацию и отметил, что о дефиците властям никто не сообщал. Глава региона пообещал разобраться с «Полимедикой» и добавил, что минздрав займётся решением проблемы.
Надеюсь, они не будут допускать нарушений обязательств перед вами. Конечно же, в ближайшее время там все эти лекарства будут вам предоставлены. Министр здравоохранения [Андрей Иконников — прим. ред.] занимается этим лично. Ещё раз хотел сказать вам спасибо за этот сигнал — у нас этой информации не было.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области