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Белгородцам не хватает лекарств от диабета и астмы

Власти не знали о нехватке некоторых препаратов в Белгородской области

27 октября 2023, 08:15
Фото: 1MI

Белгородцам не хватает лекарств от диабета и астмы

Белгородцы обратились к губернатору Гладкову в ходе прямого эфира и рассказали о нехватке лекарств от диабета и астмы. Глава региона отметил, что власти об этой ситуации не знали, и поручил минздраву области разобраться.

Белгородским властям не было известно о нехватке препаратов от диабета и астмы в регионе. За информацию губернатор Вячеслав Гладков поблагодарил белгородку, которая рассказала, что не может вместе с супругом получить лекарства от этих заболеваний.

По словам горожанки, в поликлинике «Полимедика» им сообщили, что необходимых препаратов «Гликозид» и «Новатрон» в наличии нет. Семья не может получить лекарства на протяжении трёх месяцев.

«Мы с мужем астматики, а ещё диабет имею уже три месяца. Мы не можем получить лекарства. Заменить, врач сказал, нечем. В следующий квартал тоже не будет», — рассказала женщина.

Гладков поблагодарил белгородку за информацию и отметил, что о дефиците властям никто не сообщал. Глава региона пообещал разобраться с «Полимедикой» и добавил, что минздрав займётся решением проблемы.

Надеюсь, они не будут допускать нарушений обязательств перед вами. Конечно же, в ближайшее время там все эти лекарства будут вам предоставлены. Министр здравоохранения [Андрей Иконников — прим. ред.] занимается этим лично. Ещё раз хотел сказать вам спасибо за этот сигнал — у нас этой информации не было.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Лекарства#Астма#Жалоба#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Диабет
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